另聘大律師「從頭講過」 被告上訴無門：無奈接受

憂損被告法律權益 大狀：建互信不易

受訪的大律師B表示，遭法援拒絕委聘，除影響工作及收入，更擔憂被告的法律權益受損。他說，眼見不少被告對此感到不悅，「咁樣令到佢（被告）唔知下一個接手係咩人」，「又要將啲嘢重新講一次」，指建立互信並非易事，又透露得悉被拒後要特意安排「身後事」，「例如提醒佢啲錄影帶要特別留意邊度，等佢同下一個講」。

暴動案被告小光（化名）憶述，他起初經朋友推薦認識一名「信得過」的大律師，遂向法援提名，希望該大律師代表他出庭抗辯。不過，法援署後來致電小光，稱「你提名嗰個派唔到畀你」。

轉大狀獲批 兩月僅見過一面

法援並着小光提名另一大律師，小光只好託律師行推薦另一人選，最終獲批。小光認為，現在的大律師雖是他親自提名，但他與該大律師關係疏離，法援證書批出後至今近兩個月，兩人只見過一次面，形容「好唔理想」，直指在沒有上訴機制下，除非全盤拒絕法援資助，否則只能「無奈接受」。小光說，對任何被告而言，選擇律師非常重要，是「影響一生」的決定，又稱「好難得先搵到個信得過嘅律師」，奈何遭法援拒絕。

法援署回覆本報查詢表示，若署方未能接納受助人提名的大律師，受助人可按其意願提名其他符合準則的大律師，但《刑事案件法律援助規則》並無訂明相關的上訴機制。不過，法援署指出，逾90%受助人最後均成功委聘親自提名的大律師。

郭榮鏗說，明白法援署訂立相關標準是為了確保大律師及其法律服務的質素，但基於現時大量案件積壓，建議法援署可行使酌處權，令法援受助人可獲合適的法律代表。

（反修例風暴）