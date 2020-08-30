法援沒告知被告理由 大律師會：不理想

暴動案被告小光（化名）表示，法援署拒絕他提名的大律師時，只致電通知，當他追問署方拒絕理由時，署方說「唔話得畀你知」，最後他從事務律師及該被拒提名大律師的口中，才得悉署方拒絕原因是「資歷淺」。小光認為，法援在拒絕他的提名時，至少應以書面回覆，而非「只係打個電話」，並指法援此舉或會令他對甄選程序起疑。

慣常做法拒絕提名「口頭處理」

有事務律師證實，一般而言，法援只會在被告成功提名大律師，獲批法援證書後才會書面回覆，而拒絕被告的提名，一般會「口頭處理」，律師亦需追問法援署職員才可得知提名被拒原因。

盼署方「人情與法律」之間取平衡

對於有被告不獲法援署告知拒絕提名的原因，香港大律師公會法律援助改革委員會主席譚俊傑認同情况不理想，指被告理應得到署方解釋，「最重要係有個原因，有書面會更理想」。大律師公會副主席葉巧琦稱，明白被告的提名被拒會感到「不是味兒」，另一方面亦指法援署有既定準則辦事，希望署方在「人情與法律」之間採取更務實態度協助被告，避免令被告產生不必要誤會。

法援署回覆本報查詢時承認，曾基於不同原因拒絕反修例案件受助人提名的大律師，包括：接辦案件數目超越上限、累積收取法援費用超越上限、過往工作表現欠佳、未能符合經驗要求，以及時間未能配合等。

（反修例風暴）