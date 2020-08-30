暴動案提聘數大狀 法援指經驗少拒批 執業15年接刑案10年 大律師：不認同經驗不足

明報記者 何進康

33人提名遭拒 佔反修例申請7%

法援署透露，截至今年8月12日，共接到463宗與反修例示威有關的刑事法援申請，批出359宗申請，其中326人獲分配親自提名的大律師，33人的提名遭拒絕，他們最終委聘不屬親自提名的大律師，佔全部申請約7%。

6被告「由頭跟到尾」 提名亦遭拒

本報邀得3名均在法援律師名冊上、卻遭法援拒絕委聘處理暴動案的大律師受訪。大律師A執業約4年，去年曾獲法援委聘處理一宗在區院審理的販毒審訊。另一方面，A自去年便代表暴動案被告在不同裁判法院應訊，準備「跟埋佢哋上區院」。惟A稱，有6名他「由頭跟到尾」的被告向法援提名A遭拒，原因是他「經驗不足」。

執業約15年的大律師B透露，他10年前開始接辦法援的區院刑事案，控罪包括詐騙、傷人、搶劫等，惟有3名暴動案被告提名他時，法援亦以「經驗不足」為由拒絕委聘。B對法援說法感意外，因為署方一直委聘他接辦區院刑事案，「我下個月有案，上個月又啱啱做完」，不認為自己如署方所述般「經驗不足」。

執業20年曾接高院案 大狀質疑準則

擁有20年執業經驗的大律師C亦透露，曾代表兩名暴動案被告在裁判法院應訊，惟案件轉介區院後，法援署同以「經驗不足」為由拒絕他。他承認欠缺區院刑事案經驗，但曾接辦無數法援民事案，亦曾接辦在高院原訟庭審理的裁判法院刑事案上訴，C質疑「點解高院案又派畀我，區院案又唔得？」

3名大律師均反映法援的甄選準則欠透明，署方雖有列明基本要求（見表），但用字空泛，業界不明所以。大律師B舉例，據法援署準則，獲委聘處理區院案件的大律師，必須「在過去3年至少曾處理5宗相關案件」，B質問何謂「相關」，「係咪要相同控罪先計？即係代表暴動案，要之前打過暴動案先得？」

準則：須過去3年至少處理5相關案

法援署回覆本報查詢表示，在甄選準則中，「相關案件」意指「有關類別或性質的案件」，署方會按大律師的經驗和專長，以及案件的類別和複雜程度甄選。

法援署續稱，如有大律師多年前曾處理刑事審訊案件，但近年處理案件數目未達準則，便可能不符合要求；由於區院刑事案一般較裁判法院的複雜，最高刑期亦較長，為保障受助人利益，不會考慮有關大律師曾處理裁判法院案件的經驗。

法援：審批無關政治個人背景

該署稱不便評論個別大律師不獲委聘的原因，但指出所有刑事法援申請均由署內的法援律師審批，署方並無成立專責小組審批涉及暴動罪的刑事法援申請，強調案件的政治或個人背景跟署方審批無關。

大律師會促考慮被告大狀互信關係

香港大律師公會法律援助改革委員會主席譚俊傑表示，收到大律師就法援署以經驗不足為由拒絕委聘的投訴個案，8月初已去信法援署，希望署方在甄選外委律師時，除考慮經驗，同時注重被告與大律師先前已建立的互信關係，但暫未獲署方回信。

他又指擁有暴動案抗辯經驗的大律師「少之又少」，因為「2016年之前香港好耐無告暴動」，故認為法援署應將大律師的其他刑事經驗納入考慮。

（反修例風暴）