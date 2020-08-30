教區叫停「為國安法後香港祈禱」登報 正義和平委會停眾籌 禱文沒提國安法

正委指教區不滿籌款方式禱文內容

由天主教香港教區於1977年成立的正委一直積極參與時政，並不時批評政權，過去曾發表六四周年紀念禱文，於反修例運動期間發文譴責警方暴力鎮壓，並呼籲G20國家及其他地區的正委關注香港情况等。正委昨在帖文稱，「根據教區指示」張貼信息，信息內容指教區得知正委即將公開籌款在報章刊登廣告，為香港頒布國安法後的民主發展祈禱，教區表示支持信友為香港祈禱，「但不贊成本會（正委）採用的籌款方式及擬刊登的禱文內容」，因此教區決定正委須終止計劃。

正委早前在facebook貼文公開籌款，原訂9月6日在《蘋果日報》刊登為本港祈禱的廣告。廣告源自港區國安法立法後，緬甸籍的亞洲主教團協會主席貌波樞機呼籲各界為香港社會祈禱，而亞洲天主教會內的「正義和平工作者」為香港社會撰寫了一篇禱文。亞洲主教團協會的秘書處於1970年代初在港成立，由亞洲各國的樞機主教組成。

國安法實施後 亞洲主教團籲為港祈禱

禱文提及「城市陷於備受壓制和威脅」

全篇禱文300多字，文中未有提及與國安法相關內容，亦沒點名批評，其中提到「對良善忠信的僕人，你會使他們昌盛，對不合你心意的權貴，你會作公義的安排，使你的子民擺脫奴役」、「今天，這個城市陷於備受壓制和威脅，我們求你施恩，因為只有你的大能是這個地方繼續發光發熱的保證」等。

終止眾籌登報一事惹來爭議，不少網民在正委facebook留言表示質疑，「唔可以眾籌登報，但可以籌款建教堂？」、「教會奉獻不是眾籌嗎？」據了解，教區近來對正委的干預逐漸增多。亦有教會中人擔心，由於正委屬教區架構內的組織，一直關心社會事務，多年來參與時政工作，外界感覺獲教區同意，然而今次不獲許登報，或影響其他宗教組織處理類似事件。

按正委網頁資料，正委由9至18名教友組成，由教區主教委任，工作分五大項，包括分析社會政策及參與社會行動、提高人權意識、在教會內提高關社意識、關心中國事務、出版刊物。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676