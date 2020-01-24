【Emily】強積金回水 張建宗一句「感謝民建聯提出」辣㷫 謝偉俊：民建聯梗係永遠最叻

張建宗即時安撫Paul，話「我絕對無抹殺你功勞，你唔好有誤解，民建聯最近有具體建議，你建議我都知道，大家同樣係有智慧嘅議員」。司長話願意去諗，但要研究係咪可行。

葉劉懷疑黑社會係「隱形帶菌者」

新民黨主席葉劉淑儀就懷疑，黑社會係「隱形帶菌者」（應為病毒）。早兩日有報道話警方出動幾百人冚地下賭檔，葉太話知道呢啲地下活動繼續進行，呢啲人唔會自動去檢測、唔肯披露自己行蹤，問政府點處理，會唔會叫警務處長「查緊啲」、叫市民舉報。

黃國健高興泛民承認內會

張建宗話，「病毒唔認人，咩背景嘅人都有家人」，呼籲佢哋做檢測；又話如果有舉報，政府會跟進。

內會因為選主席風波停擺逾半年，自從民建聯李慧琼連任主席後，民主派一直杯葛內會。民主派噚日亦有開會，工聯會黃國健發言時先揶揄「高興見到泛民同事終回來參加內會，承認內會嘅憲制地位」。