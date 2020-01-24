【Emily】強積金回水 張建宗一句「感謝民建聯提出」辣㷫 謝偉俊：民建聯梗係永遠最叻

【明報專訊】立法會內會噚日開特別會議，討論政府抗疫工作。建制派謝偉俊（Paul）一直倡議強積金「回水」，畀市民提取一半累算權益，應對疫情；民建聯近日亦提出同類建議。Paul噚日喺會上問政府係咪可研究，點知政務司長張建宗答佢時話「感謝民建聯提出嚟」，激到Paul話「司長你真係唔到地，我講咗成大半年，我唔係同民建聯爭寵，民建聯梗係永遠最叻……你完全無聽過人講嘢，唔怪得你話洗碗都係咁好嘅工啦」。
張建宗即時安撫Paul，話「我絕對無抹殺你功勞，你唔好有誤解，民建聯最近有具體建議，你建議我都知道，大家同樣係有智慧嘅議員」。司長話願意去諗，但要研究係咪可行。
葉劉懷疑黑社會係「隱形帶菌者」
新民黨主席葉劉淑儀就懷疑，黑社會係「隱形帶菌者」（應為病毒）。早兩日有報道話警方出動幾百人冚地下賭檔，葉太話知道呢啲地下活動繼續進行，呢啲人唔會自動去檢測、唔肯披露自己行蹤，問政府點處理，會唔會叫警務處長「查緊啲」、叫市民舉報。
黃國健高興泛民承認內會
張建宗話，「病毒唔認人，咩背景嘅人都有家人」，呼籲佢哋做檢測；又話如果有舉報，政府會跟進。
內會因為選主席風波停擺逾半年，自從民建聯李慧琼連任主席後，民主派一直杯葛內會。民主派噚日亦有開會，工聯會黃國健發言時先揶揄「高興見到泛民同事終回來參加內會，承認內會嘅憲制地位」。