地產經紀藏48索帶 囚5個半月

官斥行為如惡霸 拒保釋候上訴

被告陳俊傑被控於去年11月2日，在銅鑼灣波斯富街及羅素街交界管有一包索帶，意圖將其作非法用途使用。

裁判官鄭紀航稱，去年6月以來示威者穿黑衣堵路，包括用索帶組合圍欄成路障，被告當時身穿黑衣黑褲，攜帶手套、護目鏡和面具，裁定他管有的索帶可輕易快速連接駁長，並將圍欄組裝成大型組合，用於武裝衝突、毆鬥傷人及造成交通阻塞等非法用途。

辯方求情時透露，被告與妻子育有一子，兒子今日正值一歲生日，定罪將影響其地產牌照，對家庭帶來打擊，惟鄭官一度質疑家庭困境是否構成求情理由。

鄭官判刑時稱，本案雖涉48條索帶，但帶來的不良後果將影響他人，其他道路使用者不應受被告惡霸行為影響，形容被告與他人合作犯案，本案案情嚴重，須判處阻嚇式刑罰，以免他人重蹈覆轍，終判被告囚5個月2星期。

另外，前學民思潮成員錢詩文涉今年1月被搜出一罐噴漆，被控一項管有物品意圖損壞財產罪。33歲女會計師張予婕則今年6月被搜出一支激光筆，被控一項在公眾地方管有攻擊性武器罪。兩案昨在西九龍裁判法院提訊，分別押後10月初再訊，兩人均獲准保釋，並須守宵禁令。

【案件編號：ESCC677/20、WKCC2889-90/20】