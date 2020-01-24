SUCK Channel Tg管理員控煽惑縱火刑毁

被告伍文浩（26歲），據悉從事公司產品支援。首3項控罪指他於去年11月12日，在香港非法煽惑他人以非法阻塞公眾地方以干擾港鐵的鐵路服務及交通燈、非法煽惑他人用火摧毁香港警察宿舍，以及在同日另一情况下用火摧毁他人財產。另4項控罪指他在去年11月13日非法煽惑他人損壞警察車輛；去年11月25日、12月7日及今年2月4日非法煽惑他人用火摧毁另一人的財產。

控方透露，頻道去年8月20日成立，成員10萬人，目的是散播聚集及煽動犯罪信息，包括縱火、針對中資機構、港鐵、警署、警察宿舍刑毁等。控方稱頻道有兩名管理員可發布信息，被告是管理員及擁有人「SUCKER」。控方又稱，被告亦涉發放汽油彈材料及製作方法，呼應警方在理大搜獲逾千個汽油彈。去年12月警方於屯門一帶搜出自製爆炸性裝置，頻道中亦有與事件相關信息。

涉查車牌起底放Tg 男子被捕

另外警方周三下午在屯門拘捕一名51歲男子，涉干犯「披露未經資料使用者同意而取得個人資料」罪，違反私隱條例。他涉嫌自去年6月透過運輸署網上系統「查車牌」起底，部分資料在「SUCK Channel」上發布，他已獲准保釋，須於9月上旬向警方報到。

【案件編號：KCCC2150/20】