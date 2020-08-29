載彥霖到海邊 的士司機曾問：呢度好靜喎

稱彥霖回應：得㗎啦

死者陳彥霖（終年15歲）於去年9月19至22日之間去世。的士司機周泰來供稱，彥霖去年9月19日傍晚於調景嶺景嶺路、接近知專設計學院門口外揚手截的士，說要前往日出康城緻藍天，及後要求在緻藍天後方地盤停車場，而不是在正門下車。周稱當時天色已晚、人流稀少，他一度擔心彥霖要在地盤獨自赤腳「行爛地」，不過他估計彥霖可能要抄小路，加上附近有燈火通明的保安亭，所以照常落客。

稱社會爭拗死因 自覺要說真相

周表示後來看新聞知悉彥霖死訊，便記起當日乘客赤腳上車、綁辮子，與彥霖生前模樣相似，所以確定自己接載的乘客就是彥霖，遂於去年10月報警。周表示社會對彥霖的死因「爭拗太多」，自覺要出庭說出事件真相。

庭上播放疑似彥霖去年9月19日職訓局知專設計學院校舍行走的閉路電視片段，顯示於傍晚5時47分，一名穿黑色吊帶背心及鬆身褲的女子出現在知專地下設計大道，之後在不同樓層游走。女子起初掛有繫着鎖匙的黑色繩子；十多分鐘後，其頸上不再掛上任何物品。另外，女子本穿黑鞋在平台花園行樓梯；約6分鐘後，她從同一條樓梯走下來，腳上黑鞋已經不見。該女子及後赤腳行走，引起途人張望，但她從沒和別人互動，最終在晚上6時59分赤腳離校。

有陪審員問及呈堂片段是否經過剪輯，獲裁判官高偉雄確認，並指警方將超過300小時的母片，剪輯成在庭上播放的半小時片段。

另外庭上再度播片，顯示疑似彥霖的女子去年9月19日晚上7時4分在將軍澳都會駅商場出現，其間她赤腳乘扶手電梯，並為一名推着嬰兒車的女士開門，最終在7時11分往彩明街方向離去。聆訊下周一（31日）續。

【案件編號：CCDI870/19】