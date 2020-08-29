林卓廷憂被控不能指證7．21施襲者 強調不擔任污點證人 籲市民提供案發片段

警：進入司法程序不評論

林卓廷昨早偕7．21受害人及目擊者召開記者會，認為受害人被檢控是邪惡和醜陋。他指出，去年曾以證人身分錄取口供及認人，並認出3名施襲者。至7．21半周年，他曾召開記者會表示要控告警務處長鄧炳強，並公開市民在元朗西鐵站內受襲的新片段，惟警方一直沒向他取證。

去年證人身分認出3施襲者

警約7月底錄口供後不了了之

林續稱，事發11個月後，他曾去信鄧炳強要求徹查事件並要求再次錄口供，警方曾相約於7月29日進行。不過，他稱警方當日早上以警員需進行新冠病毒測試為由，臨時取消錄口供。至8月14日，警方回覆稱未有下次會面時間。

林卓廷表示，過去警方視他為主要證人，而他重看事件時序，「似乎7月底是關鍵轉折點」，質疑警方已準備控告他。他說，知道早前涉及施襲事件的8名被告的案件，排期明年2月開審，他擔心現時被捕，警方將拒絕向他取證人口供，而涉案的施襲者會因證據不足而被釋放。

他強調不會擔任污點證人，要求警方公開交代如何看待他目前的身分。他又呼籲市民提供案發片段及資料，如願意出庭作證，請聯絡他。

對於新界北總區刑事部高級警司陳天柱稱7．21事件為「旗鼓相當」、「兩派人毆鬥」的說法，林卓廷認為他「相當可悲」，稱他受上司指示讀出「可笑的劇本」，而鄧炳強昨日出面回應，是為平息民憤。

目擊者斥警說法荒謬

稱悉林被捕後連日難入睡

目擊7．21襲擊其後患創傷後遺症的65歲林婆婆斥警方的說法非常荒謬，「亂晒龍，只有佢講佢啱，我係咪唔應該住嗰區？係咪咁呢？」。林發言時激動落淚，她說病情本來好轉，但因林卓廷被捕一事轉差，連日來晚上都難以入睡。

7．21被數十名白衣人毆打致背部傷痕累累的廚師蘇先生表示，警方以「新真相」解讀7．21。他質疑警方稱兩派人「旗鼓相當」的說法，反問如何解釋他在形點商場外已被毆打的事實，「我的存在令他們的劇本唔 make sense。」

明報記者

（反修例風暴）