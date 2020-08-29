東鐵9‧12換新信號系統 列車逐步變9卡

換車初期繁忙段南行沿用12卡車

就新列車的車卡數目減少後會否影響載客量，港鐵車務營運總管黃琨暐說，按現時評估和觀察，現時承載量有充足能力應付客量需求。他說若客量增加，會增加班次以滿足需求，並調整使用新列車的安排。他又說，採用9卡列車初期的數個月，上午繁忙時間、往紅磡方向南行線會全數用12卡列車。

黃琨暐表示，自第一期屯馬線今年2月開通後，不少新界東居民乘搭該線往九龍，分流現時大圍站至九龍塘站客量，他預計全線通車後，分流效應將更顯著，對東鐵服務有幫助。他稱，新系統和新列車投入服務初期，可能有磨合期，服務因此受影響，會視乎所受影響作應變方案，包括盡快向乘客提供服務資訊。

測試時3事故 港鐵：不涉系統安全

港鐵早前測試新信號系統時，曾發生3宗事故，事後需向機電署交報告。港鐵機電工程總管梁志立表示，事故已證實由人為或程序引起，不涉系統安全問題，而列車間的自動保護系統運作正常。他說港鐵已加強員工訓練，重新測試過程並無發生任何事故。

梁志立稱，有信心屯馬線「大圍至紅磡段」可於明年第三線通車，沙中線「紅磡至金鐘」過海段的通車目標維持2022年首季。