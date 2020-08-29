民研網上調查：逾半撐泛民全走

學者稱難解分裂 促增選項

香港民研收回16,054份有效回應，民主派和非民主派支持者分別佔14,563人和1491人。問卷題為「你認為民主派立法會議員可以用以下哪種方式處理是否繼續出任立法會議員的爭議？」受訪者可選多項。

綜合受訪者意見，若以民主派和非民主派支持者各佔一半計算，54%同意民主派「全部離開」，24%同意「全部留任」，其餘依次為「個別議員自行決定」、「部分留任部分離開，名單由民主派集體決定」和「民調、公投、被DQ的留任而其他離開等方式」，分別佔14%、12%和6%；10%受訪者選擇多於一項。

民主黨林卓廷與許智峯周三被捕，觸發外界再思考泛民去留。林卓廷昨稱，有人認為政權荒謬，故更不應參與議會，但他倘自己非議員，將不可能就7．21事件當面質詢官員及建制派，「一旦全部撤出議會，我們的聲音會愈來愈薄弱，甚至被消失」。公民黨黨魁楊岳橋稱，該黨依服膺民調結果，「當公權力或警方嘗試篡改7．21歷史，只有議員這個位置，才有這個平台和機會直斥其非」。