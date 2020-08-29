4中介「港辦公室」地址皆虛構

留學生Vivian光顧一間名為Relo Pet Immigrant的運狗中介，狗最終溺斃。該公司網頁聲稱有逾10年經驗，於歐美逾8個國家、香港及內地多個大城市擁有辦公室，每年運送逾萬寵物返內地。網頁稱香港辦公室位於粉嶺住宅屋苑綠悠軒，未提供單位。本報昨曾赴綠悠軒了解，保安員稱從未聽聞相關公司。

有網頁近日刪聯絡資料

另一個事主提供的中介公司PetsWeCare，網頁稱2008年於英國創立，與多間英國寵物醫院有合作協議，以及於美國、香港設辦公室。網頁列出香港辦公室位於北角英皇道268號21樓，本報於周四登門了解時發現英皇道268號順利大廈僅17層樓高，其聯絡電話亦轉駁至一個已停止服務的內地號碼。記者周五再翻看PetsWeCare網頁，發現其香港地址所在層數、香港聯絡電話最後一個數字及美國地址的街號均被刪去。

部分中介公司向事主提供3個寵物中轉站地址，稱可把寵物寄往該處由專人接收，再轉送內地。本報昨到元朗橫洲宏業街元朗貿易中心的中轉站，惟該單位為濾水器公司。記者再到八鄉南坑村90號了解，發現該處為私人屋苑振華棠景花園，未見寵物中轉站蹤影。

記者後轉到八鄉水澗石村一村屋，發現該單位重門深鎖，所有窗戶均被帆布覆蓋，大門外亦留有兩封電訊公司發出的信件，相信已多日無人出入。村屋旁的草叢有個灰色寵物籠，款式與周三於赤柱發現的寵物籠相同。