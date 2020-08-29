避疫返華留學生託運 證屬赤柱冲岸犬屍 中介稱合法運送實走私 50寵物失蹤

明報記者 黃煒堯 林智傑 陳冬綾 黃詩雅

海關及水警上周五於大嶼山破獲走私案，截獲的快艇檢獲12隻寵物狗置於4個膠籠。據了解，追截期間快艇上有人將數箱貨物拋下海。赤柱及南丫島周三及周四分別有人發現滿載動物屍體的膠籠隨水流冲上岸，共檢獲3隻狗屍及12隻貓屍，據悉均植有晶片，部分主人報住英美等地，警方相信溺斃寵物是走私集團逃避追截時拋下海。

漁護署稱，7月至今共接獲18宗貓狗出口往內地的動物健康證加簽申請。就懷疑走私寵物個案，署方說會配合相關執法部門並轉介資料，以及需要時商討進一步行動。關注動物組織Villa Kunterbunt Lantau發言人Okka Scherer對事件感痛心，譴責走私集團害死無辜生命，認為犯罪分子應得到應有懲罰。

索價逾萬 英美澳紐加留學生受害

內地留學生Vivian（化名）於美國飼養一隻約1歲西施狗Bubu，早前她返內地避疫，委託一間「Relo Pet Immigrant」中介公司協助把Bubu經香港運回內地，索價約1萬人民幣及額外寵物酒店住宿費用。她說5年前亦曾委託同一間中介，過程順利，對方是次更提供折扣。Bubu被安排乘國泰航班於8月16日抵港，中介在港員工接牠到寵物酒店暫住，並發數張Bubu抵港照片予Vivian，稱一周後可出發往內地。

各聘不同中介 接機聯絡相同

中介其後失去聯絡。Vivian向本港動物組織及於網上求助，與50多名有同樣遭遇的留學生聯繫後，發現他們雖身處英國、美國、澳洲、新西蘭及加拿大，並光顧不同中介公司，但負責接機的中介聯絡方法相同，且寵物出發往內地日期同為21至23日，懷疑中介與走私寵物集團有關，遂向香港警方報案。至前日傍晚，Vivian接獲警方通知，經核對晶片後，確認周三在赤柱發現其中一隻狗屍為Bubu。本報曾根據網頁資料致電Relo Pet Immigrant，惟該號碼轉駁至內地語音系統，稱是「空號」。

Vivian事後感悲痛，她說中介公司索價不菲，卻以走私方式經營，令大量無辜動物受害慘死，批評中介「手法無良」，呼籲狗主不要光顧，「即使他們形容其運輸手法有多麼動聽及合法，都是假的」。

引走私新聞追問 中介始認偷運

另一內地留學生Ava（化名）剛在美國一間大學畢業，7月底返內地避疫。她透過友人介紹，在微信委託一個名為Jessie的中介，對方稱從事寵物旅行8年，可協助把其兩歲犬經香港以「合法途徑」轉運到內地，索價9000人民幣及1500元附加費，但未透露轉運詳情。

Ava先付4000元訂金，其犬於8月9日乘飛機抵港，中介稱員工已於機場接狗，並發影片以示平安，惟其狗自此音信全無。Ava多番追問中介，對方態度拖延，直至她引用海關上周破獲走私集團的新聞追問，對方始承認以走私方式把客戶寵物從香港偷運內地，其後更失去聯絡。本報昨嘗試透過微信聯絡中介Jessie，惟未能聯絡上。