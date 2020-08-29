查眾志1年前廣告 警入《日經》索資料

據《法新社》昨報道，警方在8月10日到壹傳媒大樓搜查當日，同時有3名警員帶同法庭命令，到《日經》位於中環的香港辦公室調查，報道引述消息稱，案件與1年前該報社刊登一則呼籲國際社會支持反修例運動的廣告有關。有關廣告於去年8月19日於《日經》內頁刊登，廣告右方寫有「Demosisto」，即香港眾志。去年港人發起網上眾籌，於各大國際媒體刊登廣告，呼籲國際社會支持反修例。

警消息：沒追溯期 索資料參考

在警方到《日經》當日，前香港眾志副秘書長周庭涉違港區國安法被捕，她被指涉嫌營運一個組織，呼籲國際社會制裁香港，有關組織於國安法實施後仍運作。

警方消息人士表示，案件涉及一則以香港眾志名義刊登的廣告，並牽涉港區國安法。被問當時國安法仍未實施，他回應稱：「國安法雖然沒有追溯力，但是否有一些資料可作參考呢？」消息人士稱當日沒有帶走任何物件，而《日經》兩周後已提交有關文件。

大律師黃宇逸表示，如果有關證據與港區國安法生效後的犯罪行為有關，警方可要求傳媒機構交出相關資料，但可能有違「不設追溯期」的精神。

警：執行法庭手令 沒有搜查

警方發言人回應，警方沒有到《日經》搜查，但曾在今年8月，根據香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》，為偵查一宗「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」的案件，向該報社執行由原訟法庭發出的提交物料令，當中不涉及任何新聞材料。