《中國時報》：5港青偷渡赴台遭截 扣留高雄

其中兩人分別涉暴動闖立會

文家健沒出庭遭通緝

《中國時報》報道，《港區國安法》實施後，7月中下旬5名香港示威者乘船欲偷渡到台灣，因中途燃油耗盡，漂流到台灣管轄的東沙群島，被海巡署查獲，目前5名港人被安置在高雄，都已結束隔離。報道引述知情人士稱，5名港人包括被控暴動、襲警等4罪的24歲吳仲謙，以及去年曾闖入香港立法會的21歲學生文家健。文家健案在6月開庭，由於他沒出庭應訊，法庭發出拘捕令。

本報昨曾致電台灣海巡署，對方將電話轉至海巡署「東沙指揮部」，對方稱負責案件的人不在，又稱自己不了解情况。由於5港人是偷渡赴台，報道稱讓台當局頗為棘手，若收留形同政治庇護，也可能坐實港區國安法中「勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」；若果將其遣返，又有違台當局「撐香港」的政治立場，因此對內下達「封口令」，要求禁止消息外泄。

港府消息人士表示，涉及非法入境案件，台灣可將涉案人遞解出境，但由於香港和台灣沒有引渡協議，雙方交涉時難免會從政治考慮，情况較複雜，「如果送返嚟，都有排傾」。他形容現階段港府「都係等」，待台灣表態再作下一步規劃。

陸委會：符條件者予人道援助

陸委會發言人邱垂正前晚曾稱「沒有資訊可提供」，又表示非法入境既違法也有風險疑慮，政府絕對不鼓勵，若因政治因素尋求援助，會依現行法規，以及人道原則來處理相關個案。

《自由時報》昨引述陸委會稱，政府對香港已設人道援助機制，符合條件者都會給予必要的人道援助。對於外界流傳的各項信息，認為或有其特定目的，對整個機制或個人可能造成傷害，因此不作任何個案說明。

香港保安局發言人回應稱，特區政府不評論個別報道。特區政府一向重視打擊違法行為，樂意與各司法管轄區保持良好溝通，在互相尊重的原則下共同合作。