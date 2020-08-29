非法入境扣12港青 押深圳鹽田 港警接通報 內地消息：不排除海警以外機關參與

內地政府消息：或涉境外勢力

有政府消息人士表示，被捕港人涉及的內地罪案，需先在當地完成司法程序及處理刑責，其後才返港。被問李宇軒所涉及的《港區國安法》案件會否在內地審理，他稱雖是全國性法律，但是在香港實施，問題是他曾否在7月1日前觸犯內地的國安法。有內地政府消息人士稱，案件可能涉及境外勢力，不排除涉案者在深圳經深入審訊後，有海警以外的更多機關參與其中。

保安局昨表示，香港警務處已接獲有關12名香港居民被採取刑事強制措施的通報，會了解他們情况。局方稱，警方會盡快把這些人在內地被刑事強制措施的事實通知其家人，特區政府會按其家人意願提供適切協助。

警方表示，昨日經由相互通報機制接獲內地執法部門通報，得知12名年齡介乎16至33歲的本地男女涉嫌非法入境，現正被內地執法機關拘留。警方指會與內地執法部門繼續保持緊密聯繫及合作。

消息稱該快艇正前往台灣，船上包括本月初涉違反港區國安法被捕、已被沒收旅遊證件的「香港故事」成員李宇軒，其餘部分人涉反修例爆炸案。警方消息稱，12名被拘留的港人中，有4人為「屠龍小隊」成員，有人涉及12月4日灣仔駱克道汽油彈案及12月9日華仁書院山坡爆炸品案。

在官方消息披露前，《大公報》及《文匯報》昨已報道案件詳情，前者報道涉案的偷渡路線，而後者則列出被捕12人的個人資料，包括全名、年齡、身分、以及涉嫌罪行，據報當中包括香港大學及公開大學的學生。報道引述消息稱，偷渡者於23日晚上由西貢布袋澳乘快艇出發，原計劃先到距離香港約300公里的東沙群島，再轉船赴台灣屏東，但船駛到果洲群島樟木灣附近時被廣東海警發現。

港大發言人回覆指，大學會了解事件，在有需要時提供協助。公開大學表示，大學的學生事務處會盡量接觸被捕同學或其家人以了解事件。

梁美芬：內地或先捕先審

涂謹申：港府應主動安排返港

外界關注港人在內地被拘，擔心他們在內地接受審訊。本身為大律師的經民聯立法會議員梁美芬相信內地有可能「先捕先審」，行使管轄權先在內地審理偷渡案，完成服刑後，其他案件待他們回港後審理。

民主黨立法會議員涂謹申則認為港府應先主動安排這批港人返港，他解釋，該12人並非有意圖到內地犯案，而船隻經過內地水域只是技術上的「非法入境」。他認為，他們若觸犯香港的法律，而在內地只是觸犯輕微罪案，港府應主動與內地溝通，讓他們返港。

有內地政府消息人士向本報透露，由於案情可能涉及境外勢力，因此暫時不能確定12名偷渡者是否全數會在深圳過堂，但不排除隨着審訊的深入，會有更多機關參與其中。他又稱，依照過往的相關經驗，若涉案嫌疑人也涉違反香港法例，很有可能會在先在內地聆訊，當事人在經過內地法庭審判並執行完罰則後，再遵循警務協作機制移交給港方。

內地針對港人偷渡 沿深港水域巡邏

內地政府消息人士向本報稱，鑒於近月香港偷渡者驟增，內地當局已沿深港水域佈置海警艦艇和直升機巡邏。

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