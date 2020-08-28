【Emily】林鄭個仔：如果我唔畀你選特首，你就唔要經過咁痛苦階段

制裁影響家人？ 林太未答

林太早前主動退回劍橋大學沃爾森學院名譽院士名銜，佢喺訪問話對呢啲名譽無興趣，話當年學院院長話榮幸有舊生成為香港特首，又話佢接受呢個名譽，對香港同劍橋、劍橋大學同國家嘅合作係有利；林太形容對方特別提到國家，所以當時就答應。

無估到香港嘅政治會咁複雜

林太話無估到香港嘅政治會咁複雜，「因為我唔算係好懂得政治嘅人，我係一個管治嘅人」。林太話喺去年反修例示威期間，自己都瞓得唔好，話自己喺中大、理大衝突中，有同警方高層聯繫，話警方唔願意傷害學生同年輕人，佢認為警隊係「以最克制、最容忍嘅態度」處理事件。林太認為《港區國安法》生效產生震懾作用，令「香港回到我哋比較熟悉嘅香港」。

另外，對於網上流傳市民做完全民檢測後，最遲10月15號就可開通「粵港通」，佢話「肯定係謠言」。