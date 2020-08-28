港聞

港聞二

【Emily】林鄭個仔：如果我唔畀你選特首，你就唔要經過咁痛苦階段

【明報專訊】特首林鄭月娥日前喺禮賓府接受鳳凰衛視《問答神州》訪問，早前傳真社報道，喺美國留學嘅林鄭月娥幼子林約希「家有急事」回港。被問美國制裁會唔會影響到家人，林太冇正面答，話為咗保護屋企人所以盡量少講，但稱「家裏嘅人明白，要使佢哋做出一啲犧牲，佢哋亦係願意嘅」。佢話家人喺過去嘅日子毫無保留咁支持同信任佢，又透露個仔曾經同佢講，「如果當時我硬係硬起心腸唔畀你選（特首），你就唔要經過咁痛苦嘅階段」。

制裁影響家人？ 林太未答

林太早前主動退回劍橋大學沃爾森學院名譽院士名銜，佢喺訪問話對呢啲名譽無興趣，話當年學院院長話榮幸有舊生成為香港特首，又話佢接受呢個名譽，對香港同劍橋、劍橋大學同國家嘅合作係有利；林太形容對方特別提到國家，所以當時就答應。

無估到香港嘅政治會咁複雜

林太話無估到香港嘅政治會咁複雜，「因為我唔算係好懂得政治嘅人，我係一個管治嘅人」。林太話喺去年反修例示威期間，自己都瞓得唔好，話自己喺中大、理大衝突中，有同警方高層聯繫，話警方唔願意傷害學生同年輕人，佢認為警隊係「以最克制、最容忍嘅態度」處理事件。林太認為《港區國安法》生效產生震懾作用，令「香港回到我哋比較熟悉嘅香港」。

另外，對於網上流傳市民做完全民檢測後，最遲10月15號就可開通「粵港通」，佢話「肯定係謠言」。

相關字詞﹕名譽院士 鳳凰衛視 林鄭月娥

上 / 下一篇新聞

林卓廷控暴動 控方指黑衣撩交打 同案7人全准保釋 林：檢控非常醜陋邪惡
林卓廷控暴動 控方指黑衣撩交打 同案7人全准保釋 林：檢控非常醜陋邪惡
光復屯門公園案 林卓廷許智峯4人保釋
光復屯門公園案 林卓廷許智峯4人保釋
傳真社：警早包圍南邊圍 三度讓路白衣人駛走
傳真社：警早包圍南邊圍 三度讓路白衣人駛走
記協函警促停止污衊傳媒
記協函警促停止污衊傳媒
鄧炳強：無意改歷史 「旗鼓相當」論不必要
鄧炳強：無意改歷史 「旗鼓相當」論不必要
壹傳媒總裁張劍虹戶口遭凍結 匯豐不評論
壹傳媒總裁張劍虹戶口遭凍結 匯豐不評論
上午課室躺地睡覺 傍晚校舍游走 同學：彥霖失蹤當日行為異常
上午課室躺地睡覺 傍晚校舍游走 同學：彥霖失蹤當日行為異常
涉辱罵彥霖親人 兩被告保釋
涉辱罵彥霖親人 兩被告保釋
藏自製弩尖木棒 教大講師囚一年
藏自製弩尖木棒 教大講師囚一年
批許智峯「惡意起訴」 何君堯稱研追究
批許智峯「惡意起訴」 何君堯稱研追究
警防線前橫泊的士 司機認醉駕否認阻差
警防線前橫泊的士 司機認醉駕否認阻差
無長期病59歲初確男亡 第三波最年輕 六成死者高血壓 專家：炎症血管易堵
無長期病59歲初確男亡 第三波最年輕 六成死者高血壓 專家：炎症血管易堵
死亡數超首兩波逾10倍 徐德義未道歉
死亡數超首兩波逾10倍 徐德義未道歉
重症用類固醇 用量SARS百分之一
重症用類固醇 用量SARS百分之一
中國研究：約八成康復者有抗體
中國研究：約八成康復者有抗體
徐德義：流汗氣喘活動可不戴口罩 律政司：標準因人而異 郊園廁所仍須戴
徐德義：流汗氣喘活動可不戴口罩 律政司：標準因人而異 郊園廁所仍須戴
戲院今重開 商會：預售反應理想
戲院今重開 商會：預售反應理想
校長會：教局稱9．14前不復面授
校長會：教局稱9．14前不復面授
料逾半旅社11月結業 旅業促「開關」
料逾半旅社11月結業 旅業促「開關」
中大：8認知障礙患者染疫4死 英同類研究：死亡率增兩倍 專家籲長者外出散步
中大：8認知障礙患者染疫4死 英同類研究：死亡率增兩倍 專家籲長者外出散步
不滿徵用麥花臣場館普測 居民今開記招
不滿徵用麥花臣場館普測 居民今開記招
暫別《晴朗》 何栢良稱公務忙
暫別《晴朗》 何栢良稱公務忙
今召抗疫內會 泛民未定出席否
今召抗疫內會 泛民未定出席否
青協調查：近兩成青年曾吸食大麻
青協調查：近兩成青年曾吸食大麻
佔用傷殘位 私家車遭塗鴉
佔用傷殘位 私家車遭塗鴉
兩日兩宗膠籠冲上岸 15有晶片貓狗溺斃
兩日兩宗膠籠冲上岸 15有晶片貓狗溺斃
火燒電單車 波及載防疫物資貨車
火燒電單車 波及載防疫物資貨車
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】行家炮轟伍健偉賭議席
【Emily】行家炮轟伍健偉賭議席
【Emily】公民黨區議員發起 1人1蚊撐手足
【Emily】公民黨區議員發起 1人1蚊撐手足
【Emily】隔開坐防疫 中西區議員變打對面食口水
【Emily】隔開坐防疫 中西區議員變打對面食口水
【Emily】高永文有興趣幫聶德權採樣
【Emily】高永文有興趣幫聶德權採樣
【Emily】青民搞眼睛去旅行投票
【Emily】青民搞眼睛去旅行投票