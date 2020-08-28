【Emily】行家炮轟伍健偉賭議席

【明報專訊】政界人士多數都會用facebook專頁同選民溝通，「like數」或反映該從政者嘅受歡迎程度。元朗區議員伍健偉前日睇完警方就元朗7．21事件嘅記者會後好嬲，出post話如一星期內佢嘅fb專頁like數少過立法會議員何君堯（現有近15萬人like），將會辭去區議員職務，「日後絕不從事任何政治工作，我會返去做返港豬同埋等差佬濫捕我」。至噚晚8點，專頁由不夠1萬like爆升至12萬。
帖文引嚟多名政界人士批評，油尖旺區議員林兆彬問，「點解要拎個議席去賭，咁樣真係對得住投票畀你嘅人？」
林兆彬：對得住投票畀你嘅人？
元朗區議員王百羽形容伍健偉做法係「情緒勒索」、「係咪食開人血饅頭以為次次冇人出聲就可以咁食法？」另一元朗區議員林進話，佢都唔認同伍健偉做法，但反問王百羽「食開人血饅頭係咩意思」，要求佢解釋。
伍：唔係為贏何君堯
伍健偉同Emily講，目的唔係為咗贏何君堯like數，而係希望推動想做嘅抗爭活動，首先就要令大家知道，最好方法就係睇到佢嘅專頁。對於本土派質疑，伍健偉話理解大家宣泄情緒嘅重點係擔心民意代表係咪會受情緒主導，期望嚟緊行動可以令大家改觀。至於唔夠like係咪會辭職？伍健偉話政治人物作出承諾係必須履行，佢都對香港人有信心。
經民聯立法會議員梁美芬都加把口，形容今屆區議會「千奇百趣」，強調係應該睇客觀做咗幾多嘢、人哋鍾唔鍾意你。