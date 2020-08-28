【Emily】行家炮轟伍健偉賭議席

帖文引嚟多名政界人士批評，油尖旺區議員林兆彬問，「點解要拎個議席去賭，咁樣真係對得住投票畀你嘅人？」

林兆彬：對得住投票畀你嘅人？

元朗區議員王百羽形容伍健偉做法係「情緒勒索」、「係咪食開人血饅頭以為次次冇人出聲就可以咁食法？」另一元朗區議員林進話，佢都唔認同伍健偉做法，但反問王百羽「食開人血饅頭係咩意思」，要求佢解釋。

伍：唔係為贏何君堯

伍健偉同Emily講，目的唔係為咗贏何君堯like數，而係希望推動想做嘅抗爭活動，首先就要令大家知道，最好方法就係睇到佢嘅專頁。對於本土派質疑，伍健偉話理解大家宣泄情緒嘅重點係擔心民意代表係咪會受情緒主導，期望嚟緊行動可以令大家改觀。至於唔夠like係咪會辭職？伍健偉話政治人物作出承諾係必須履行，佢都對香港人有信心。

經民聯立法會議員梁美芬都加把口，形容今屆區議會「千奇百趣」，強調係應該睇客觀做咗幾多嘢、人哋鍾唔鍾意你。