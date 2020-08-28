兩日兩宗膠籠冲上岸 15有晶片貓狗溺斃

事發於昨早7時許，市民途經南丫島大灣肚沙灘附近時，發現兩個載有多具動物屍體的膠籠，籠門均由膠索帶鎖緊，相信被水流冲上岸，遂報警救助。警方接報到場調查，兩籠共檢獲12具貓屍，案件暫列殘酷對待動物處理，交由長洲分區刑事調查隊第1隊跟進，兩籠遺體由愛協檢走，不排除與走私動物返回內地的活動有關。

愛協發言人表示，3名督察接報後到場，在沙灘及附近石灘發現兩個寵物籠，打開後發現各盛有6隻、已嚴重發脹及腐爛的貓屍，經初步檢核，全部均有植入晶片，目前已被帶返協會保存作證物。愛協嚴重譴責此極度殘酷對待動物的行為，會全力協助跟進案件，期望盡快拘捕兇徒。

這已是兩日內第二宗同類案件，前日中午，有市民於赤柱黃麻角徑對開石灘時，發現一個寵物籠內有3具狗屍。據了解，有正身處內地的狗主曾向動物組織求助，稱早前曾委託中介公司把愛犬運回內地團聚，惟其愛犬於香港失蹤。至昨傍晚，該狗主接獲警方通知，其愛犬與其中一具屍體的晶片資料相同。

狗主曾託中介運犬返內地 前日赤柱發現狗屍

海關上周五（21日）於大嶼山破獲走私雜貨案件，在截獲快艇檢獲12隻寵物狗放於4個膠籠，全部狗均植入晶片，懷疑有居內地港人因疫情與寵物分隔兩地，遂以海路走私愛犬到內地團聚。