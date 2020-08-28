青協調查：近兩成青年曾吸食大麻

23歲的阿南（化名）表示，15歲時受朋友影響首次吸食大麻，服用後覺得「輕飄飄，唔知自己做緊乜」，之後每周吸食兩至三次，高峰期每月耗近2萬元購買大麻。他說，起初不覺大麻是毒品，亦不覺對身體有害，至今吸毒近8年。惟他表示近年察覺記憶力轉差，有情緒問題及失眠，遂決心戒毒，亦着身邊朋友停止吸食大麻。

逾半認為傷害較低

近三成稱大麻非毒品

青協西貢及黃大仙外展社會工作隊單位主任楊健華引述調查指出，在647名受訪青年中，逾半青年覺得「大麻的傷害程度，對比其他危害精神毒品較為低」，數據反映情况令人擔憂，稱部分青年忽略大麻的害處，如有近三成受訪者不覺大麻是毒品。

青協深宵青年服務單位主任李智廣則指出，大麻會影響肢體協調能力、誘發精神病病徵、損害記憶和判斷力，長期服用更會損害大腦發展和降低智力，強調大麻禍害不容忽視。