港聞

港聞二

今召抗疫內會 泛民未定出席否

【明報專訊】立法會內務委員會今召開特別會議，討論政府整體抗疫工作的最新情况和相應措施。自民建聯李慧琼連任內會主席後，泛民一直杯葛會議，民主黨主席胡志偉、公民黨郭家麒、議會陣線毛孟靜昨均表示，仍在商討是否出席，毛孟靜稱未聞民主派會作捆綁式決定，稱「我們現時依然是正規的議員身分」。

內會於今日下午開特別會議，政務司長張建宗將率領9名局長出席會議，包括食物及衛生局長陳肇始、勞工及福利局長羅致光等；衛生署長陳漢儀及醫管局行政總裁高拔陞。立法會文件顯示，會議只有一項關於抗疫工作的議程。

郭家麒稱要再審視：

是否值得再和這類政府工作

民主派議員留任爭議仍在發酵，天主教香港教區榮休主教陳日君樞機昨發文，認為本屆立法會會期屆滿時，選民的委託就「完結」，不存在本屆議員「繼續服務」的說法。他說應詢問市民是否同意，「今屆議員接受中央委任為臨時立法會的成員」，稱答案會因而變得簡單，他又質疑押後立法會選舉的決定是否不能被推翻。

民主黨林卓廷與許智峯前日被捕，郭家麒昨稱「心都悒埋，保護人的那個變了暴動罪」，又表示「我們要再審視一下，是否值得再和這一類政府繼續工作下去」。至於延任的決定是否有變，他只稱在前日的拘捕事件前，公民黨仍服膺香港民研的民調以定去留。

何君堯去信籲DQ13議員

稱是否接納是特首的事

建制派立法會議員何君堯昨表示，有13名議員不應被特首林鄭月娥邀請延任，包括公民黨郭榮鏗、民主黨涂謹申等。何君堯稱上述議員涉違反《基本法》第104條，並沒真誠擁護《基本法》及效忠特區政府；或早前被選舉主任取消參選資格；或干犯嚴重罪行或被裁定犯罪。他昨日已致函林鄭月娥提出建議，但稱林太是否接納是對方的事情。

相關字詞﹕議員延任 何君堯 陳日君 民主派 抗疫 內會

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