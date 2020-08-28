不滿徵用麥花臣場館普測 居民今開記招

郭家麒倡半露天設施採樣

公民黨立法會郭家麒及香港工人健康中心主席余德新醫生認為，室內採樣中心傳播風險較高，建議在半露天設施採樣，並確保有足夠通風系統，亦可參考韓國的「負壓採樣亭」，減少醫護和檢測者的接觸。郭家麒亦要求立即將新型冠狀病毒列為法定職業病，保障工作人員。

97%反對徵用中山公園

華昇診斷中心現於中山紀念公園體育館設立臨時氣膜實驗室。政府雖於前日出新聞稿，稱實驗室已通過外部質量評估，並達第二級生物安全水平的要求，惟中西區區議員梁晃維認為，政府無交代政府進行哪些測試以及確認實驗室無排出有害氣體，說法無法令人放心。中西區民主派議員的網上問卷訪問1290人，97.4%不同意在中山公園體育館建「火眼實驗室」，亦有85％對全民檢測「不支持」及「非常不支持」。

全民檢測將於4天後開展，有內地傳媒報道，廣西先遣隊7名成員昨清晨赴港，助港篩查，以及建設臨時隔離及治療中心。同時，86名建制派區議員昨發聯合聲明支持全民檢測，呼籲市民積極參與。

（疫情第三波）