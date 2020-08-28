中大：8認知障礙患者染疫4死 英同類研究：死亡率增兩倍 專家籲長者外出散步

中大內科及藥物治療學系腦神經科主任莫仲棠表示，英國7月於網上《自然》發表的研究顯示，認知障礙症及中風患者染新型冠狀病毒後的死亡率會增2.16倍；本港8名染疫的認知障礙症患者中，4人已離世，將繼續研究兩病的關係。

病變影響腦神經 加劇發炎

中大內科及藥物治療學系及生物醫學學院助理教授高浩分析，認知障礙症患者因病變影響大腦神經，腦內膠質細胞處於發炎狀態，染新冠病毒或加劇發炎；正常腦部的密集血管會形成屏障防有害物質，認知障礙症的腦部血管壁較薄，比常人易泄漏炎症因子，可觸發神經發炎。

高又稱，據英國艾克斯特大學（University of Exeter），新型冠狀病毒患者若帶有與阿茲海默症相關的基因「ApoE4」，可能增染疫風險，但尚待驗證。

莫仲棠領導的團隊與29所大學建議多項策略，讓認知障礙症患者在疫情中獲適切護理，並在《阿茲海默症及認知障礙症期刊》發表。

醫生：留家缺運動 易有其他病

中大老人科主任郭志銳稱，不讓長者出街會有害，「筋骨僵硬沒什麼力，容易跌倒，我們發現他們跌倒風險大了好多，心情又負面」，建議不要完全留在家，否則可能有其他病，或會「屈住」而情緒受損，長期缺運動也會退化得更快。

怕染疫延遲覆診 醫生倡網上診症

另外，認知障礙症患者亦怕染疫延遲覆診，中大醫務中心腦神經科專科醫生區頴芝建議「遠程醫療」網上診症。

雙親患認知障礙的吳煥珍稱，十分憂慮兩老受感染，以致出現焦慮，本來計劃在已有家傭下再多聘一名，但外傭卻遲遲未到港，也感壓力。她說93歲父親性格外向，但長者中心暫停，唯有請外傭帶他一日出街兩次「放電」，最近也與母飲茶，會選較衛生的食肆及較開揚的地方。

明報記者

（疫情第三波）