中大：8認知障礙患者染疫4死 英同類研究：死亡率增兩倍 專家籲長者外出散步

【明報專訊】英國研究發現感染新型冠狀病毒的認知障礙症患者死亡率會增加約兩倍，中大分析本港至7月中的1700多名確診者，發現8名認知障礙症患者染疫，當中4人已死，暫未知他們有無其他長期病。雖然長者需留家避疫，但有老人科醫生稱長者被困會有其他病，如長者願戴口罩，可考慮帶他們到人少地方散步。
中大內科及藥物治療學系腦神經科主任莫仲棠表示，英國7月於網上《自然》發表的研究顯示，認知障礙症及中風患者染新型冠狀病毒後的死亡率會增2.16倍；本港8名染疫的認知障礙症患者中，4人已離世，將繼續研究兩病的關係。
病變影響腦神經 加劇發炎
中大內科及藥物治療學系及生物醫學學院助理教授高浩分析，認知障礙症患者因病變影響大腦神經，腦內膠質細胞處於發炎狀態，染新冠病毒或加劇發炎；正常腦部的密集血管會形成屏障防有害物質，認知障礙症的腦部血管壁較薄，比常人易泄漏炎症因子，可觸發神經發炎。
高又稱，據英國艾克斯特大學（University of Exeter），新型冠狀病毒患者若帶有與阿茲海默症相關的基因「ApoE4」，可能增染疫風險，但尚待驗證。
莫仲棠領導的團隊與29所大學建議多項策略，讓認知障礙症患者在疫情中獲適切護理，並在《阿茲海默症及認知障礙症期刊》發表。
醫生：留家缺運動 易有其他病
中大老人科主任郭志銳稱，不讓長者出街會有害，「筋骨僵硬沒什麼力，容易跌倒，我們發現他們跌倒風險大了好多，心情又負面」，建議不要完全留在家，否則可能有其他病，或會「屈住」而情緒受損，長期缺運動也會退化得更快。
怕染疫延遲覆診 醫生倡網上診症
另外，認知障礙症患者亦怕染疫延遲覆診，中大醫務中心腦神經科專科醫生區頴芝建議「遠程醫療」網上診症。
雙親患認知障礙的吳煥珍稱，十分憂慮兩老受感染，以致出現焦慮，本來計劃在已有家傭下再多聘一名，但外傭卻遲遲未到港，也感壓力。她說93歲父親性格外向，但長者中心暫停，唯有請外傭帶他一日出街兩次「放電」，最近也與母飲茶，會選較衛生的食肆及較開揚的地方。