校長會：教局稱9．14前不復面授

教界傾向部分級別先復課

中學校長會副主席連鎮邦稱，主流意見傾向中一、中五及中六優先復課，復課安排與之前類同，只回復半日學。資助小學校長會名譽主席張勇邦稱，傾向中小學同一日復課，小一、小五及小六先行，而小一生主要上校本適應課程，不必上足半天課。教育局稱，行政長官林鄭月娥昨亦抽空出席會議，表達對學校的關心和支持。

學校就新學年做準備，荃灣商會學校昨攝錄長45分鐘的開學禮，副校長高家歡稱收錄校長致辭、奏國歌等片段，「將9月1日會發生的整個過程，由老師司琴、校長進場等畫面都拍好」。她稱，全校學生9月1日會透過Zoom收看已錄製好的開學禮，雖不在校園，但猶如身在其中。

學校錄製開學禮 9‧1網上看

高家歡稱，9月2日正式開始新學年課堂，按時間表上半日網課，校方尤其關注小一生的適應，8月中已召開小一新生家長會講解上網課的準備，並開辦學生適應班，教導網課每一步驟，「如何登入Zoom課堂、舉手答問題，提醒他們要待老師解除學生靜音設定，才聽到提問，讓他們嘗試、有個概念，確保準備就緒正式上課」。

此外，政府將設逾百個新冠病毒普及社區檢測計劃的採樣點，有學校被徵用禮堂及校舍範圍，觀塘官立中學昨向家長發通告，稱禮堂被選為檢測場地之一，籲學生9月1至14日期間不要返校。

（疫情第三波）