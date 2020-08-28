戲院今重開 商會：預售反應理想

部分場次戲票已售半

按新規定，戲院入座率不可超過50%、戲院內不可飲食、不可連續超過兩張座椅被佔用、每場播映完畢須消毒清潔。戲院商會副理事長崔顯威預料，市民對入場睇戲已「餓咗好耐」，昨網上預售反應理想；他稱復業後會先上映早前已宣傳或仍在播映期的電影，觀眾是否入場視乎個別電影的吸引力。

原定上月中上畫的《屍殺半島》終可於今天公映，個別戲院各影廳全日合共編排多達約20場次，市區戲院晚上部分場次昨已售出可出售座位的三分之一甚至一半戲票，而明日（周六）旺角區部分戲院的下午場次，更已售出逾半戲票。早前上映時口碑不俗的港產片《幻愛》和《金都》亦再度上映，部分場次售出小量戲票。

UA院線回覆稱，每間戲院分別會在重開前、開業後每天開場前及間場時間消毒，亦會安排同事入影廳巡查，防止客人飲食等，並以隔位形式售票；重開後亦會推出會員買一送一等優惠。

美容業：預約滿 不代表有收入

美容院方面，重開後按規定所有員工須一直戴防護裝備、只可服務已預約的客人、每個分隔服務範圍不能容納多於二人等。美容業總會創會主席葉世雄表示，業界已準備就緒，亦會嚴守政府規定，他稱不少美容院未來兩日的預約已爆滿，但不代表有收入，因業界已停業一段時間，現只是處理積壓的預繳服務。

（疫情第三波）