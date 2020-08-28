徐德義：流汗氣喘活動可不戴口罩 律政司：標準因人而異 郊園廁所仍須戴

靠執法人員目測 會有指引

政府日前公布修訂戴口罩的規例，於非室內地方做體能活動（包括運動），而相關活動可合理地視為「相當消耗體力（strenuous）」，可為不戴口罩的合理辯解。徐德義昨在記者會稱，修例時需兼顧市民實際需要，但難寫入所有活動，故條例寫得較概括；他說，若有關體能活動有相當體力的表現如流汗、氣喘，可理解為消耗體力，但需靠執法人員目測及與市民溝通，執法部門會向執法人員提供相關指引。

至於體能活動的定義，徐德義舉例如急步跑、球類運動，但散步或伸展體操一般不算消耗體力的活動，而重型戶外工作會流汗、氣喘，則明顯是體力勞動。對於網上不時有人上載無戴口罩者的相片，他說市民要理解戴口罩是為防病毒傳播，強調放寬戴口罩規定「不等於市民可隨便不戴」。

副法律草擬專員毛錫強昨在facebook解釋法例稱，一個人在戶外做體能活動，包括運動、勞力工作、負重物上樓梯等，是否「相當消耗體力」因人而異，他舉例一名長者和一個小伙子並排緩跑，前者或可不戴口罩，而後者要戴。他又提到，修例後在郊野公園範圍內並非每處地方都可不戴口罩，如公園範圍內的洗手間、遊客中心、商店等；至於不在郊野公園範圍內行山，需否戴口罩，須視乎當時是否行得吃力，行平路和下斜路仍要戴口罩。

食環發食肆指引 寄送口罩

食肆今起亦可延長堂食至晚上9時，食環署昨向食肆發指引提出多項建議（見表），並會寄送口罩給持牌餐飲處所，向抗疫的業界表達支持。餐飲聯業協會會長黃家和表示，延長堂食對業界生意一定有幫助，但業界擔心維持每枱限二人以及市民習慣在家煮飯，對生意仍有影響。有專家建議食肆通風每6小時換氣，他說涉及改造工程，或需向食環署更改圖則，非一時三刻可以做到；至於分開傳菜和執枱的員工，小型食肆難做到，建議員工傳菜或執枱後消毒雙手。

投注處重開 無投注服務

另外，馬會宣布明日（29日）起於非賽馬日重開場外投注處，但不會提供投注服務，也不會播放任何足球賽事；所有人進入投注處須接受體溫檢查並戴口罩。

明報記者

（疫情第三波）