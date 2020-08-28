中國研究：約八成康復者有抗體

截至8月19日紅十字會輸血服務中心共收集40次康復者恢復血漿，由21人捐贈，已有36份用來治療34人。醫管局臨牀傳染病治療專責小組暨傳染病中心醫務總監曾德賢稱，康復者血漿抗體量愈高，愈能幫其他有需要的病人，但現時缺捐贈者，盼他們能考慮捐血漿。

「二次感染」男子歐遊返港再現陽性，曾德賢稱，他首次感染時無肺花，僅發燒和輕微上呼吸道感染，兩次感染的病毒基因相比，有10多個變異基因，屬不同進化譜系。他二次感染時無病徵，入院時病毒CT值24，入院第5日升至逾32，即病毒量漸減；入院1、2、3日分別驗過抗體均是陰性，第5日才驗出抗體。

約四成無症狀者8周失抗體

曾德賢引述中國研究稱，約八成病人感染後會出現抗體，無症狀者中約四成感染後8周抗體就消失；有病徵者中，8周後約13%人抗體消失。他說，本港醫院會為康復者於出院後驗抗體，暫未見二次感染者以外的病人抗體消失，部分人半年後仍有抗體。

（疫情第三波）