港聞

港聞二

重症用類固醇 用量SARS百分之一

【明報專訊】本港新型冠狀病毒確診者中約4.2%嚴重至入深切治療部，醫管局分析重症病人分三大階段，最後階段病毒量雖已減，但細胞因子風暴致嚴重炎症，甚至現多器官衰竭，此時用抗病毒藥已非最有用，但用小劑量類固醇有助減炎症反應和死亡率。2003年SARS時有病人接受高劑量類固醇後現骨枯，現用量約為當年百分之一，醫管局料不會有嚴重副作用。

三成人服後嚴重腹瀉

醫局棄用蛋白酶抑製劑

疫情初期，本港用干擾素、蛋白酶抑制劑及利巴韋林3種抗病毒藥。醫管局臨牀傳染病治療專責小組暨傳染病中心醫務總監曾德賢說，因觀察到蛋白酶抑制劑副作用較多，醫管局將修改用藥指引以干擾素為抗病毒治療主幹，配搭利巴韋林。中大呼吸系統科講座教授許樹昌稱，25%至30%接受蛋白酶抑製劑的病人出現嚴重腹瀉，當中有人一天瀉6次，故停該藥，改用利巴韋林加干擾素組合。他說目前較SARS時期用利巴韋林的劑量較低，因利巴韋林會導致紅血球溶解，當年幾乎每個病人的血紅素都跌兩度，目前少於一成人有此情况。

至於瑞德西韋，曾德賢說此藥能減病毒量以致減細胞因子風暴，但現公院只剩小量，雖再向藥廠購買，但料每次僅有數十人份量供應。

截至8月23日本港4000多名確診者中，有199人需深切治療，年齡介乎22至96歲。曾德賢說，重症者臨牀演變分3階段，首階段為早期感染期，有發燒、咳嗽等輕微症狀，體內病毒量較高；第二階段肺炎期，多在入院後一周出現，會有肺花、呼吸困難等；第三階段為巨大炎症期，病人因免疫系統反應過大出現細胞因子風暴，甚至多器官衰竭。

稱重症分三階段 最後極度發炎

瑪嘉烈醫院深切治療部部門主管蘇栩頎稱，首階段用抗病毒藥反應最有效，第三階段時病毒量已降，最影響病情的是極度發炎反應，會用小量類固醇地塞米松有效減炎症，英國研究亦稱能助減死亡率，另抗炎症藥安挺樂亦能治嚴重炎症者。2003年SARS病人接受高劑量類固醇後曾有骨枯等嚴重副作用，曾德賢表示現時類固醇用量約為SARS時百分之一，且只用7至10日，料不會出現嚴重副作用。

7月時，一名59歲有糖尿病、高血壓、高膽固醇的病人，確診後多器官衰竭，發炎指數超正常水平逾50倍，需插喉和腎臟透析，情况一度非常差，蘇栩頎形容「打定輸數」，但病人接受類固醇和安挺樂治療後慢慢改善，在深切治療部留醫12日轉出普通病房。

曾德賢說，部分病人因入院時無病徵拒用藥，但病情可發展得很快，建議病人特別是高危群組盡早用抗病毒藥。

（疫情第三波）

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