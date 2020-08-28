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無長期病59歲初確男亡 第三波最年輕 六成死者高血壓 專家：炎症血管易堵

【明報專訊】第三波新型冠狀病毒疫情首現60歲以下死者，一名初步確診、沒長期病紀錄的59歲男子病發5、6天後，前日於家中失去知覺，送院搶救不治。本港疫情首77名死者，65%本身有高血壓，比糖尿病多31個百分點。有專家相信，59歲死者急速死亡可能本身患心腦血管病而不自知，炎症令血管閉塞增死亡風險。

逾三成死者患糖尿 95%本身有疾

本港昨新增24宗確診，3宗輸入、14宗本地相關及4宗源頭不明個案；另有逾10宗初步確診。本港至昨累計4755宗確診及一宗疑似，合共81名確診及一初步確診者離世。

醫管局總行政經理何婉霞昨表示，將軍澳醫院一名59歲男子前日下午約3時經救護車送院，當時失去知覺、情况很差，隨即要心肺復蘇術及插喉，延至3時45分不治，同晚初步確診。何補充，死者送院前已不適5、6天，紀錄沒顯示他有長期病，她呼籲市民如有不適應盡快求醫。

本報分析截至8月26日公布資料，79名確診者離世，整體死亡率為1.67%，患者最快病發當日至最長病發後132日死亡。同時，醫管局分析截至本月22日的77名死者，住院日數介乎1天至128天，中位數為13天。有73名、95%死者本身已有疾病，其餘本身無病的4人介乎71至86歲；死者當中65%有高血壓，33.8%患糖尿病。

對於59歲男子不適5、6天後死亡，中大呼吸系統科講座教授許樹昌估計與心腦血管疾病有關，病人可能有隱性病，或有病徵但沒求診，該類死因不明個案通常要解剖。他解釋，心血管疾病患者的血管本身「塞塞哋」，加上染疫後的炎症反應，會加劇血管阻塞引致器官衰竭。

許續稱，高血壓於本港社區較常見，亦有外國文獻顯示死者患高血壓比例最高；他推斷高血壓長期會導致血管粥樣硬化，染疫後身體炎症反應加劇血管堵塞，增死亡風險。

港大內科學系傳染病科主任孔繁毅表示，新冠病毒最影響患高血壓或其他慢性疾病的中年或以上患者，而59歲男急速死亡或與冠狀動脈疾病或中風有關，與感染流感等呼吸道病毒加劇死亡的情况相若。

瑪嘉烈主管：港死亡率相較歐亞仍低

瑪嘉烈醫院深切治療部部門主管蘇栩頎稱，本港199名需深切治療的確診者，23人死亡，佔11.6%，歐亞地區相關死亡比例為40%至60%，香港的比例非常低，相信因其他地方疫症嚴重，令深切治療部無法負擔，加上本港現時更了解治療方法助減死亡率。

此外，駐守西九龍總部的36歲男警確診，他居住西沙路官坑村，感染源頭不明。他在8月23日病發，上班至25日，翌日自行到診所驗病毒。衛生署稱男警不用巡邏，外出工作有戴口罩。他與10多人屬同團隊，偶爾與一名同事午餐，都屬密切接觸者。

執貨文員中招 百佳棄無包裝新鮮食品

匡智梨木樹宿舍增一名25歲女社工確診，一名院友初步確診，共14人染疫。太子道西民生商業大廈百佳的54歲女文員亦確診，她會協助執貨。百佳表示，該店前日及昨日關閉兩天消毒，所有未預先包裝的新鮮食品已即棄，員工在家隔離14天。

（疫情第三波）

相關字詞﹕孔繁毅 許樹昌 醫管局 新型冠狀病毒

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