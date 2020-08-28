警防線前橫泊的士 司機認醉駕否認阻差

曾兩次警告 指揮官稱被告無回應

被告張錦運（66歲）否認於去年7月7日在彌敦道創興廣場外，故意阻撓時任高級警司林鴻釧和高級督察黃釗澤，及襲擊警長馮時俠。

現為中區警區指揮官的總警司林鴻釧供稱，案發時他在現場負責指揮防線在旺角掃蕩示威者，約170人的防線沿彌敦道推進時，前方有一輛紅色的士突然駛出，並橫泊在他們前面。被告下車並揭起車頭蓋，林上前詢問是否壞車，但被告沒有回應。

辯方：喝了酒未必明白警告

林鴻釧稱他曾作出兩次警告，如不駛走便會拘捕被告阻差辦公，但被告一直沒有回應，又拒絕應警員要求駛走或交出車匙，林遂指示下屬拘捕被告。林及後指揮部隊繼續推進，回頭後發現被告坐在司機位並扣上安全帶，林再指示下屬將他拘捕。

辯方指出，林跟被告交談時間極短，被告當時喝了酒，未必明白林作出的警告。聆訊今（28日）續。

【案件編號：KCCC2739/19】

（反修例風暴）