批許智峯「惡意起訴」 何君堯稱研追究

被問是否蓄意撞人

司機：若蓄意律政司不會介入

被問當日是否蓄意驅車撞向人群，鄭國泉沒正面回答，他表示應由警方調查，如行為屬蓄意，相信律政司不會介入案件，而自己亦會被警方檢控。何君堯其後補充，鄭並非蓄意撞向人群。鄭國泉事發後，報稱遺失約2萬元現金及一隻約值14萬元的手表，他昨承認自己是破產者，表示已向破產管理署申報，稱「我不需要向你（記者）回答」。早前有傳媒報道，有團體向鄭捐款約52萬，他昨澄清自己無收款項。

一名23歲女子涉於案發當日被撞斷雙腳，被問到需否向對方道歉及負上責任，鄭國泉回應稱「要道歉已經道歉，也不需要向你（記者）道歉」。他其後表示，當時的士被「騎劫」，「如要道歉，要找回騎劫我的車的人道歉」。

何君堯表示，鄭國泉於事發時遭毆打，形容是「受到第一次創傷」，而許智峯的私人檢控是對鄭造成「二次創傷」，何稱不希望刑事檢控權落在「別有用心」的人手上，或公眾將「原告變被告，受害人變成加害人」。

（反修例風暴）