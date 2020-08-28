藏自製弩尖木棒 教大講師囚一年

求情稱關心弱勢 文章屢獲獎

被告岑嘉林（37歲）現為生物科技技術研發專員，他早前否認兩項控罪，稱他今年1月1日在灣仔胡忠大廈外管有一把自製弩及18支削尖木棒，以及1月2日在其黃大仙橫頭磡邨的住所內管有兩把弩及5支箭。

辯方求情稱，被告除擁有一個博士學位，還有3個碩士學位，包括教育、哲學和運動理學。被告多年來熱心義務工作，關心弱勢社群尤其有學習障礙的兒童，並刊登文章，多次獲獎，亦在教大擔任客席講師。

官斥狡辯 「不折不扣暴力示威者」

裁判官鄭紀航裁決稱，被告砌詞狡辯、強詞奪理，例如被告自辯聲稱當日只是觀看遊行，「求其輕裝孭個背囊」，但其背囊卻有多項物品，以其重量、體積均不符輕裝之說。鄭官續說，警方曾測試被告身上和家中搜出的弩、削尖木棒、箭，除能成功發射，更能射中箭靶上。有關木棒、箭容易折斷，不能循環再用，若不小心觸碰削尖的木棒可能會受傷，故不接納被告所稱用作教學。

鄭官指，削尖木棒亦可徒手傷人，再考慮被告當日佩戴黑色口罩、雨傘、鴨嘴帽、攜有護目鏡及面具等，直指他是「暴力示威者」。鄭官判刑時稱，被告教導箭藝，準繩度較常人高，更可「暗箭」傷人，使人心生恐懼，故決定判被告兩罪共入獄12個月。

【案件編號：ESCC 29/20】

（反修例風暴）