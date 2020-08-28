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上午課室躺地睡覺 傍晚校舍游走 同學：彥霖失蹤當日行為異常

【明報專訊】職業訓練局15歲女生陳彥霖去年9月浮屍油塘對開海面，死因庭昨展開第4日聆訊。同班同學形容陳彥霖為人開朗健談，不過彥霖提過自己聽到腳步聲和吸過大麻。同學又稱，彥霖去年9月19日失蹤當日的上午，她一度躺在課室地上睡覺。庭上播放彥霖失蹤當晚6時半的閉路電視片段，顯示一名女子在知專設計學院的校舍及天台多處游走，同學確認該女子是彥霖。

僅相處數日 形容活潑開朗

死者陳彥霖（終年15歲）於去年9月19至22日之間去世。彥霖同班同學趙鈞誼（18歲）稱，學校去年9月初開學，彥霖因被送往女童院，延至9月16日才上課，兩人只相處過幾日。趙形容彥霖活潑開朗，「佢咩都講，同邊個都講」，兩人很快成為朋友。

趙憶述去年9月19日彥霖失蹤當日，其行為舉止開始變得不正常。趙稱彥霖早上上課遲到，並向她發WhatsApp信息：「好恐怖，我成晚無訓係到執嘢，痴╳線，宜家先出到門口」。彥霖回校後，突然躺在課室地上睡覺，又取去男同學的書包當作枕頭。彥霖解釋前一晚睡得不好，最終在眾人勸喻下起身。

無如常美孚站下車 車廂席地

下午1時放學，趙稱彥霖花了半小時收拾儲物櫃，並拿走櫃內所有物品。彥霖稱「晏啲再返學校執嘢」，趙不明所以。及後趙與另一女生陪同彥霖乘港鐵，彥霖坐在車廂地上不肯起身，亦沒如常在美孚站下車。趙向彥霖發信息，問「你有冇事啊？好擔心你」，彥霖回覆「返緊去啦」。

庭上披露趙及彥霖當日WhatsApp對話，彥霖向趙稱「我都係想返學開開心心，做番自己」及「一齊做大家想做嘅嘢，拍片、錄歌、開channel」。趙表示彥霖喜愛唱歌，兩人不時開玩笑說要開設YouTube頻道，「但佢（彥霖）突然講到好認真」。

下午5時最後通訊

彥霖隨後主動邀約翌日一同上學，趙答允。兩人最後通訊時間為下午5時，其時彥霖發送一張自己的照片。趙於晚上7時提醒彥霖「記住做中文作文，聽朝要交」，卻不獲回覆，自此失去聯絡。

港鐵清潔工人甘桂英供稱，去年9月19日下午6時在調景嶺站外拾獲屬於彥霖的物品，包括iPhone、作文紙及畫紙畫筆等，作文紙上寫有「共你雙雙對」及「他贏得了我的尊重」。

懲教所外踢警 警稱眼神敵視

另外，女警伍詠兒稱去年8月12日接到途人求助，其時彥霖在東涌站外大叫大哭，稱自己無法聯絡男友的父親。伍向彥霖遞上紙巾，遭彥霖拒絕，後來彥霖在途人安撫下平靜下來。翌日，彥霖涉於塘福懲教所外腳踢女警，被警長陳永富以襲警罪拘捕。陳永富稱彥霖曾以敵視眼神望向警員，「好似想同差人對抗」。聆訊今續。

【案件編號：CCDI870/19】

明報記者

（反修例風暴）

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