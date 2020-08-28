壹傳媒總裁張劍虹戶口遭凍結 匯豐不評論

黎智英Mark Simon帳戶同受限制

對於匯豐銀行被指關閉壹傳媒駐港管理人員銀行帳戶，匯豐發言人不評論。

除了張劍虹，壹傳媒創辦人黎智英的助手Mark Simon亦向路透社稱，個人及信用卡戶口已被凍結，而黎智英的個人及私人商業戶口同樣已受限制，惟壹傳媒的公司戶口未有被關閉。

壹傳媒公司戶口未受影響

蓬佩奧前日在聲明提到，壹傳媒是以親民主知名的出版商，批評匯豐銀行一方面繼續保持那些因拒絕給港人自由而受制裁者的帳戶，另一方面卻關閉追尋自由者的帳戶。他又稱，自由國家必須確保公司利益不會屈從於中共，協助其政治打壓，並稱美國已準備好幫助英國政府及其企業抵抗中共的欺凌，站在自由一方。

警方本月10日高調到將軍澳蘋果日報大樓搜查，以涉嫌違反《港區國安法》第29條「勾結外國勢力」罪名拘捕壹傳媒創辦人黎智英，以及壹傳媒4名高層包括張劍虹等，以涉嫌串謀欺詐等罪名被捕。

（反修例風暴）