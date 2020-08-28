鄧炳強：無意改歷史 「旗鼓相當」論不必要

回應拘林卓廷：人人犯法去報案就不拘捕？

林卓廷於7．21事件中受傷並報警，警方前日指他涉暴動罪而拘捕，他形容自己「原告變被告」。鄧炳強解釋，拘捕及檢控是基於事實和證據，「是報案人還是受害人並不重要」，稱報案人並無免責條款，只要犯法亦會被捕，反問「以後個個人犯了法去報案就不用拘捕？」

重申「39分鐘」到場時間不變

陳天柱前日「修正」警方當日到場時間，稱警員到場時間為18分鐘，與警方及監警會所指「39分鐘」不同。鄧炳強昨澄清，陳所說的是快速應變部隊接報後到場時間，而警方仍認為重點在於警方接到報案至警員到場的39分鐘，「從來不變」，時間「不理想」，亦與市民期望有落差，要檢討。

對於陳天柱於形容7．21事件時否認是白衣人「無差別襲擊」，更形容雙方衝突「勢均力敵、旗鼓相當」。鄧炳強拒評事件是否屬「無差別襲擊」，認為從影片顯示「打啲咩人，是否無差別，不同人有不同判斷」，更點名指「陳Sir有評論」，但警方應集中陳述事實及證據，「（評論）是不必要的」，因會引來揣測，「不必要的評論就不需要講」。他重申警方無意改寫歷史，「歷史是自有公論」。

（反修例風暴）