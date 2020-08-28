傳真社：警早包圍南邊圍 三度讓路白衣人駛走

稱警員對白衣人數目比例逾1.6：1

陳天柱前日被問警方為何無抄下白衣人身分證，他稱因聚集人數眾多，而刑事調查隊凌晨3時半抵達現場時，大部分人已丟下武器離開。

傳真社引述監警會專題審視報告描述，凌晨1時許抵達南邊圍的新界北總區應變大隊派出防暴警員達500人，約半小時後新界南總區應變大隊到場增援，當時在南邊圍內約有300白衣人，即警員與白衣人數目比例超過1.6：1。

片段顯示，去年7月22日凌晨1時48分，數十名防暴警抵達朗日路通往停車場的路口，向圍村方向前進，一名穿白衣揹斜背袋的男子上前攀談，警員停在原地。一輛黑色私家車從南邊圍停車場駛出，揹斜背袋男子舉手示意警方讓路，本來列陣的20多名警員隨即退到兩旁予車輛通過，車上司機及乘客均穿白衣。之後再有兩輛私家車駛離，包括有持棍白衣男送另外4人上車，警員沒上前查問。另有白衣人經行人路進出警方防線，也沒被截停。

鄧炳強：是否抄身分證 視當時判斷

警務處長鄧炳強昨稱，警員是否在現場抄下身分證，視乎個別案件及警員判斷，「當日無咁做，究竟係咪事實當時情况唔允許呢？當時係咪有風險？我哋了解緊當時同事決定」。

（反修例風暴）