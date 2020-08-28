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光復屯門公園案 林卓廷許智峯4人保釋

【明報專訊】林卓廷與同是立法會議員的黨友許智峯及另外兩人，去年7月6日「光復屯門公園」遊行後涉要求一遊行者刪除示威相，被控意圖妨礙司法公正等共4罪，昨亦在西九龍裁判法院提堂，4人全准以5000元現金保釋，案件押後11月16日再訊，待控方準備轉介區域法院審訊文件。據悉，辯方有意呈上一段與控方案情有別的公開來源影片。

4被告依次為民主黨立法會議員林卓廷（43歲）和許智峯（38歲）、廚師曾焌熙（28歲）及社工鍾凱研（39歲），全毋須就控罪答辯。辯方透露，第四被告剛於兩個月前產子。

首項控罪為意圖妨礙司法公正，稱林卓廷、許智峯和曾焌熙3人去年7月6日在屯門警署外與其他不知名者煽惑、誘使或指示X刪除其手提電話內儲存的、有可能於同日或之前干犯刑事罪行示威者的臉部外觀，意圖妨礙司法公正。

第二、三項控罪分別為不誠實取用電腦和刑事損壞，同控告許和鍾凱研於同日同地取用X的手提電話，以使本人或他人不誠實獲益，以及無合法辯解而損毁X儲存於手提電話內有關拍攝去年7月1日立法會外示威情况片段。第四項則控告曾焌熙同日同地與其他不知名者參與非法集結。

辯方擬呈交與控方案情有別影片

據了解，X為當日一名有份參與遊行男子，被在場約50名示威者質疑拍攝示威者，其間林卓廷及許智峯到場後，X再被質問有否拍攝在「警總七一」現場的示威者，許曾多次要求X交出電話供各人檢查及刪除相關相片，曾焌熙向X說「啲相你再唔剷呢，啲相係唔係值錢過你條命」。

據悉，辯方有意呈上一段與控方案情有別的公開來源影片；而曾焌熙當日以記者身分在場替網媒採訪。

【案件編號：WKCC2904/20】

（反修例風暴）

相關字詞﹕非法集結罪 刑事損壞罪 不誠實取用電腦罪 許智峯 林卓廷 意圖妨礙司法公正 光復屯門公園 反修例運動

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