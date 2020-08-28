林卓廷控暴動 控方指黑衣撩交打 同案7人全准保釋 林：檢控非常醜陋邪惡

警多拘一白衣人 稱20人在逃

另控方在庭上曾透露目前牽涉最少20名在逃者，據悉當中包括黑衣人和白衣人。昨晚警方再拘捕一名43歲姓蔡男子，涉嫌參與暴動及串謀有意圖而傷人，被捕者正被扣查。據了解，被捕男子為白衣人。

獲保釋的林卓廷（43歲）庭外批評政府盡最大努力改寫歷史，檢控非常醜陋和邪惡。他與另6人包括客戶服務員庾家豪（35歲）、銀行職員陳永晞（37歲）、社工葉鑫昇（31歲）、廚師鄺浩林（26歲）、電器技工尹仲明（48歲）和無業的楊朗（26歲），被控去年7月21日在元朗站大堂與其他身分不詳的人參與暴動。

主任裁判官羅德泉批准林卓廷各以1萬現金及人事擔保外出，其餘6人保釋金則為3000至1萬，其間均不得離港、每周到警署報到一次等。

據了解，控方指稱的案發時間介乎當晚10時45分至11時02分，為時共17分鐘，形容當晚大量黑衣人到達元朗，白衣人則開始聚集，雙方其後發生多次暴力衝突。林卓廷10時22分曾致電元朗區警民關係主任，透露正前往元朗，對方稱警方正處理事件，要求林不要入元朗，否則會令情况進一步惡化。根據港鐵閉路電視片段，10時41分一場「看似」黑衣人與白衣人的打鬥已結束。

10時45分林與助手到達，當時約有100名黑衣人在閘內聚集，部分人持雨傘和行山杖。同時不少於50名白衣人開始在閘外聚集，部分人持藤條、木棍，以及寫有「保衛元朗，保護家園」的牌。

控方版本：白衣受挑釁擲物 始衝月台

包括7名被告在內的黑衣人，被指挑釁白衣人進入閘內打鬥，又辱罵對方、築起傘陣、擲物、噴灑滅火筒，以及用消防喉射水，控方版本又說當時仍有列車正常運作，市民亦可自由進出收費區，惟黑衣人仍拒絕離開。至11時02分，部分白衣人受重複挑釁下衝入閘，林和部分黑衣人則撤退至月台。控方形容白衣人當時未有跟隨，直至有人向他們投擲垃圾桶，白衣人才進入月台和車廂攻擊黑衣人和市民。

部分被告被指曾向白衣人射水、擲物和作出挑釁手勢。林曾呼籲黑衣人「大家千祈唔好褪，大家千祈唔好褪，一褪就衝入嚟喇」、「企返前面，頂住佢，頂住佢，我哋一齊頂住佢，企落嚟幫手頂住佢」，他又被指透過擴音器發表威嚇言論，並在黑衣人做出暴力行為時置身其中。

【案件編號：WKCC2903/20】

明報記者

（反修例風暴）

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