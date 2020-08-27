【Emily】立會去留辯論 岑敖暉批門檻太高 楊岳橋稱賭注太大

楊：光速過惡法 全港人承擔

AY質疑，如果杯葛後議會光速通過惡法，係由全港所有人承擔，反問賭注會否太大。佢承認國安法下唔可能話做到好多花巧、神奇嘢，但反問過去一年都有內會拉布戰，認為做得幾多就做幾多，「冇得換人下，係咪值得繼續留低踢球賽？留喺球場冇錯係輸梗，但仲有人踢，唔係個個美斯、C朗，有人較前、較後」，話「個個都不堪」並非公道說話。

岑：倘接受 中共多藉口再延選舉

Lester話如果民主派接受人大委任，變相認同中共取消選舉嘅政治決定，日後中共就有好多藉口再延後選舉，「係咪會加時到尾、加時到一世？如果無限加時踢落去，場波幾時先會完？」AY就質疑，當冇平台質疑、詢問，點樣可以喺欠缺公權力下達致盡快恢復選舉嘅目標；Lester就強調杯葛可以製造最大張力。