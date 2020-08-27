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2020年8月27日星期四
港聞二
酒家樓面染疫 24確診近半源頭不明 堂食明延至晚九 許樹昌籲觀察一兩周 倘反彈應收緊
匡智會梨木樹宿舍增7確診 累計10宗
港大發現抑制劑 阻新冠病毒複製
食衛局：戶外「勞動工作者」毋須戴罩
更換抽風系統 飲食業：天方夜譚
瑞典稱試劑3700宗假陽 華大：高靈敏
新界缺採樣人手 西醫工會倡聘外判
政府借學校檢測 仁濟佛聯會鼓勵參與
林鄭批「醫生」抹黑普檢 馬仲儀：看不到有
區議員：九成居民反對徵用體育館
偷拍督察裙底 男警將停職 太子站犯案 涉遊蕩被捕
網上起底教師「約炮」 校長：真假無從判斷
青洲灣漁船起火 濃煙捲半空
覷準竹館停業 地下開賭 警破荃灣18賭檔拘155人
中大生認與14歲男肛交
推「專科專教」救校 慈敬校長功成身退
憂教界成「風眼」 籲守住學生利益
華仁家長信：校內勿辦政治活動
香園圍啟用 往粵東料省1小時 區議員憂日後客運開放 粉嶺難應付人流
科大設8000塊太陽能板 全港最大 年產300萬度電
改三粒星英文名拼音 新移民少年涉偽造假證
私家車金鐘失控剷花槽 司機不治
尊子漫畫
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【Emily】明報奪SOPA人權報道優異獎
【Emily】立會去留辯論 岑敖暉批門檻太高 楊岳橋稱賭注太大
【Emily】田二少奔七變田七
【Emily】全城街馬發起「跑步去月球」籌款
【Emily】七姊妹道發育？
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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酒家樓面染疫 24確診近半源頭不明 堂食明延至晚九 許樹昌籲觀察一兩周 倘反彈應收緊
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