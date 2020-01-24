科大設8000塊太陽能板 全港最大 年產300萬度電

相當900戶三人家庭一年用量 年收益400萬

科大與本地太陽能發電系統承辦商「滙展科技發展」合作，在校內逾50個地點，包括教學樓、學生及教職員宿舍、體育館等的屋頂，裝設逾8000塊太陽能板，造價5000萬至6000萬元，現已展開第一階段工程，料明年完成。預計每年產生300萬度電，相當於本地900戶三人家庭一年用電量，可減少約150萬公斤碳排放，相當於種植約6.7萬棵樹。

科大可持續發展主管博克特表示，計劃為2016年開展的「2020可持續發展挑戰」項目之一，兩年前在校園尋覓空間安裝太陽能板。博克特說，發電系統將參與中電「上網電價計劃」，扣除安裝太陽能電板成本，每年平均有400萬元收益，將投放至大學其他節能減排措施，包括省電照明系統、節能空氣調節系統，以及改善目前樓宇管理及製冷系統等。

部分用作實驗 冀助改善發電

滙展科技發展首席執行項目總監梁陳少芝表示，公司會在校園內安裝兩款太陽能板，分別是傳統硬身光伏板，以及柔性纖薄光伏板，後者可設於不能承重的金屬屋頂或拱形地方。她說，會繼續研究於校內不同地方裝設太陽能板，包括玻璃頂，甚至於水池安裝漂浮式太陽能板。

科大亦會設立「創意教育中心」，劃出部分太陽能板作研究及實驗。梁陳少芝稱，會配合校方科研，並提供太陽能板發電數據，現已與兩個科大團隊接觸，包括在太陽能板噴上防塵納米塗層，以及以機械人清潔太陽能板，測試為期12個月，期望可將科研成果應用到系統上。