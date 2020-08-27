香園圍啟用 往粵東料省1小時 區議員憂日後客運開放 粉嶺難應付人流

張曉明等出席開幕 林鄭：完善1小時生活圈

蓮塘/香園圍口岸昨午4時正式啟用，率先開放貨檢設施予跨境貨車，至於私家車、跨境巴士、跨境出租汽車及旅客通關暫未開放，啟用時間將由深港兩地協商後再公布。新口岸在香港名為「香園圍邊境管制站」，在深圳稱為「蓮塘口岸」，每日通關時間為早上7時至晚上10時，每日可處理17,850架次車輛及30,000名旅客。

特首林鄭月娥昨早出席開通儀式致辭時稱，蓮塘/香園圍口岸連接深圳東部過境通道，實現深港兩地跨境貨運交通「東進東出、西進西出」佈局。她提到現時有粵港澳大灣區規劃發展，蓮塘/香園圍口岸加上其他交通基建，例如早前開通的南沙大橋、未來的深中通道等，進一步完善粵港澳「一小時生活圈」的理想佈局。國務院港澳辦副主任張曉明、廣東省委書記李希、廣東省省長馬興瑞和中聯辦主任駱惠寧亦有出席儀式。

業界：首日車流小 難料過關塞車情况

貨櫃運輸業職工總會主席陳迪手稱，昨過關流程暫算順暢，惟首日只有極小車流量，未能實際測試通車速度及塞車，「等之後行順才知」。他說，各口岸受疫情影響增加不少通關措施，令過關時間較長，認為新口岸開通有助分流其他口岸塞車。對於有司機指目前內地健康碼系統中，並無蓮塘/香園圍口岸的選項，陳稱他自行試測粵康碼系統能選擇登記香園圍口岸。

民主黨北區區議員陳旭明稱，昨暫未見區內擠塞，但擔心日後開通客運，北區尤其粉嶺人流會大增。他說根據運輸署及巴士公司資料，將安排接駁巴士來回北區與口岸，預計10多分鐘一班車，加上原定巴士泊位由一個增至兩個，可推斷未來很多人經該口岸來港，憂慮粉嶺區內設施未能應付大量人流，商場和店舖會轉型賣水貨和金器等以迎合經口岸來港人士。