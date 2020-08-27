華仁家長信：校內勿辦政治活動

教局今晤教界商恢復面授

早前有學界反映冀中一、中六、小一、小六率先恢復面授課堂，楊潤雄亦曾稱傾向優先讓上述四級恢復回校上課。教育局發言人昨稱，楊潤雄今日將與中小學議會及校長團體會面，關心學校在9月1日開學日後學生在家學習的安排，以及聽取他們對日後恢復面授課堂的意見，預料不會即時做決定。發言人重申，就學校恢復面授課堂的時間及安排，當局正密切跟進疫情發展，以及聽取專家的醫學意見，當有決定時會預早公布及通知學校，給予充足時間做好準備。

華仁書院校監周守仁發家長信稱，學校並非政治組織或進行政治行動的平台，校內進行任何政治活動，包括罷課、政治宣傳等均不恰當（inappropriate）。信中稱，若有學生以學校名義或穿校服於校園內外進行有關活動，會以聆聽、對話、指導或其他教育手段跟進。

家長信又提醒，隨着《港區國安法》和《國歌條例》實施，家校需合作指導學生注意言行，助學生成為負責任、尊重及關懷別人的一分子。