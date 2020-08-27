推「專科專教」救校 慈敬校長功成身退

明報記者 黃焯謙

莊聖謙回想，甫上任校長就面臨重大考驗，該校當時全校只得14班，瀕臨「殺校」邊緣。不同小學各出其謀搶新生，以送飯盒、八達通招徠，莊聖謙卻認為，送禮長遠無助收生，反而考慮到學生學習利益，決定推行專科專教。他說，措施有助教師發揮專長，「（教師）有興趣就做得好，校長不用管」，亦能提升學生學習興趣。

為招生入社區 偕街坊討論教育

為了招生，莊聖謙頻頻走入社區，試過在屋邨空地擺街檔、在區議員辦事處辦講座，與街坊討論教育問題。在收生工作繁忙期，他一周7天都為學校奔波，曾因操勞過度致心臟出問題。但他成功找來認同學校理念的家長，收生在2009年起漸見平穩，到下學年慈敬將開25班，包括4班小一，「學校交我手時奄奄一息，到現在生機勃發，有機會發展下去」。

小一評估代考試 助親子關係

多年來堅持學生利益先行的莊聖謙，在4年前設「惜福學堂」，小一以反映學生知識、態度等表現的多元化評估取代考試。他認為，學生騰空部分時間，學業壓力亦較輕，有助建立親子關係，並讓家長發掘孩子興趣。學堂取名「惜福」，正希望學生珍惜與父母的緣分、一同相聚的一年，「親子關係在初小不做，到小五小六就會崩潰」。至於平日，學生的功課變成親子閱讀、唱歌給家人聽，為他們量腰圍等，從生活中學習。

稱家長更緊張考試 需開班教

小一不考試，但學生升上更高年級，始終要「面對現實」。莊聖謙說，學生適應力很強，學校會教答題、分配時間等考試技巧，學生便學懂應考，反而家長對考試更不安，「他們手騰腳震，個個打晒冷震，之後我們開班教家長如何準備考試、默書」，「小一最大問題是以為會蝕底，但最重要是維持（學生）學習動機，6年裏不考一年不會死的」。

在慈敬度過38個春秋，成功扭轉學校劣勢，年屆60的莊聖謙下月退任校長，但他未想言休。他預料教育界將面對頗大挑戰，而自己身體尚可負擔工作，故不會完全脫離教育行列，將到數間學校擔任顧問。