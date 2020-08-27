中大生認與14歲男肛交

求情稱新移民發憤入中大 向事主道歉

認罪的被告為22歲中大學生胡俊，暫准保釋外出。辯方求情時讀出被告母親及繼父的求情信就透露，被告出生於湖南農村家庭，父母自幼離異。母親於被告12歲時帶他來港讀書，惟被告因不諳廣東話及英語，找學校時多處碰壁，只能入讀較差的學校。

辯方續說，在雙親鼓勵下，被告學業突飛猛進，曾考獲全級第一，並考入心儀的中大金融科技學系。母親得知被告犯事後感到「無奈、震驚、生氣」，會加強監管，繼續支持被告；繼父就說母親常為事件「以淚洗臉」，又相信被告只是「不小心犯下彌天大錯」，望法庭輕判。另辯方代被告向Y道歉，並稱「錯是被告人所引出」，被告有極大歉意，願意承擔一切責任。

控方案情指，被告在2017年底至2018年初，經社交平台認識事主Y。2018年1月19日下午，被告邀約Y到他的居所，其間被告突然吻Y，脫下Y的衣服及為Y戴上眼罩，將手指放入Y的肛門。同年2月初，被告再邀請Y到他的家，在Y同意下與Y肛交。

【案件編號：WKCC2882/19】