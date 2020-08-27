網上起底教師「約炮」 校長：真假無從判斷

短訊曾問「夠唔夠秤」 教師已報警

近日有人在網上討論區發文，張貼多張手機短訊紀錄，聲稱一名中學教師與18歲中學生進行俗稱「約炮」，即相約性交。根據對話紀錄，被指是教師的男子提及「租房」，亦詢問對方「夠唔夠秤」，又提到可以接對方放學。涉事教師中學的校長稱得悉事件，而該教師已報警。對於網上張貼對話內容是否真確，校長說學校並非查案，孰真孰假無從判斷。

教育局回覆查詢稱，知悉事件後已即時聯絡有關學校，據悉校方正在跟進。局方又表示，社會十分重視教師的專業操守，教師職責是教育學生、守護學生，其言論和行為應合乎專業操守和社會期望，局方會密切跟進事件，並為學校提供所需支援。

根據《香港教育專業守則》，教師「不應利用與學生的專業關係以謀私利」。教育人員專業操守議會2018年曾就修訂《守則》諮詢，包括新增條文禁止師生發生性關係，惟新守則尚未推出。2016年一名中學副校長被指與女學生發展師生戀，兩人親密照在網上流傳，涉事副校長遭學校調查。