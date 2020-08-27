偷拍督察裙底 男警將停職 太子站犯案 涉遊蕩被捕

事發前日傍晚6時許，據了解，一名37歲女子於港鐵太子站乘扶手電梯時，發現有物件碰撞腳部，查看時揭發身後男子用手提電話偷拍其裙底，遂將他截停及報警求助。警方接報到場，經初步調查，以涉嫌遊蕩拘捕涉案男子，案件交由旺角警區重案組第一隊跟進。男子已獲准保釋侯查，9月下旬向警方報到。

警方：任何人員違法 必嚴正處理

被捕28歲男子姓吳，為一名休班警。據悉，吳隸屬東九龍交通部執行及管制組，他將會被停職，遭偷拍裙底的女子，則為投訴警察課女高級督察。警方發言人表示，非常重視人員的操守，任何人員干犯違法行為，定必嚴正處理。

過去亦發生休班警偷拍案。2017年11月，已婚休班警長莊志強於油塘大本型商場扶手電梯，偷拍「警嫂」裙底，被裁定一項作出有違公德罪成，囚兩個月，警長其後就定罪和判刑上訴，遭高等法院駁回。2018年12月，一名休班警在金鐘海富中心3號扶手電梯用手機偷拍女子裙底，被控一項有違公德行為罪，判囚14日，其後上訴得直，撤銷定罪。