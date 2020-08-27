政府借學校檢測 仁濟佛聯會鼓勵參與

報道指要求逾20官校借場 有津校稱被徵用

有報道指政府將要求逾20間官立學校借出學校地方作檢測。據知津貼學校亦有「獲邀」。有不願具名的學校證實，上周收到政府通知或徵用學校禮堂及操場範圍，機電署人員亦曾到校址觀察，暫未知最後會否用作採樣點。教育局回覆稱政府稍後會公布計劃詳情。

另外，本報向10個辦學團體查詢會否呼籲或要求屬下學校的教職員參與計劃。仁濟醫院董事局昨回覆，院方支持計劃，而作為經常接觸學生的教育工作者，為顧及個人及學生健康，院方鼓勵屬校教職員參加。佛教聯合會表示鼓勵會屬單位員工、服務對象參與計劃，以保障個人、家人及同事的健康，「為香港對抗疫情出一分力」。

保良局則回覆，會密切留意政府公布更多計劃細節，並將有關資訊傳達予屬下學校教職員，在不影響職務下，會盡量便利教職員參與檢測，教職員將自行決定是否參與。

政府是最大僱主，公務員事務局稱，政府呼籲市民包括公職人員踴躍參與，會在確保整體運作不受影響的前提下，採取適當安排便利僱員在工作時間參加計劃。港府又說，各司局長將踴躍參與。

（疫情第三波）