新界缺採樣人手 西醫工會倡聘外判

倘兩周驗500萬 現人手需翻倍

楊超發與各醫護組織代表前晚就全民檢測安排再與港府代表開會，他得悉部分私家醫院會派出團隊包辦特定採樣中心14日間的運作。港府公布已有超過5000名醫療人員報名參與採樣，楊透露，醫護人員參與時會填上傾向到哪區採樣，政府代表稱新界東及新界西會場人手較不足。楊超發估計，若兩周內為約500萬人採樣，要招募7000多至9000多名醫護，或需要較目前多近一倍人手，建議港府考慮聘外判醫護公司。

楊超發續說，當局規定檢測場地內不准進食，但午膳僅一小時，且穿上和脫下保護衣可能已花上半小時，建議政府在場地內劃出用膳位置和為工作人員提供簡單食物。楊續說，當局會為採樣的醫護提供保護帽、N95呼吸器、眼罩、面罩、保護衣等全套保護裝備，醫護每為一名市民抽樣就會換上新一對手套，自己亦已獲安排於本周末做呼吸器臉形測試。

（疫情第三波）