更換抽風系統 飲食業：天方夜譚

【明報專訊】新型冠狀病毒疫情漸緩，政府放寬晚市堂食限制，批准晚上9時前提供堂食。港大微生物學系袁國勇教授曾要求食肆每小時換氣6次，也要有「執枱專員」。稻苗學會主席徐汶緯表示更換抽風系統或加設抽氣扇等都需要入圖則予食環署，行政程序繁複，認為是「天方夜譚」。
稱小店難負擔「執枱專員」
徐汶緯在港台《千禧年代》表示，放寬了「當然開心」，但要改變餐廳的通風系統則是天方夜譚，他說根據食環署要求，目前普通餐廳換氣要求是每小時4次，要增加指袁國勇提出的6次需要加大抽氣系統，要重新入圖則到食環署，而當入鮮風的系統加大，冷氣亦要配合加大，「很困難，尤其如果是中央冷氣或者商場位置的餐廳，未必做到」，不過他補充「我們可以加一個空氣清新機過濾病毒，滿足專家的要求」。
另外，他認為對於小食肆而言難以加一個「執枱專員」，「大酒樓大餐廳有足夠人手，可負擔這個成本，但對於小企業，一來地方小，10多20個位，企多一個人難一點，成本上也未必可以負擔」。
許樹昌料9‧1不會全面復課
另外，政府抗疫督導委員會專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌昨在同一節目稱，前日與教育局長楊潤雄通電話，相信不會在9月1日做到全面復課，又稱教育局會留意確診走勢，「最好單位數，沒有不明來歷社區群組」才復課。許樹昌說屆時應會如上一次復課一樣，學校只上半日學，不吃午飯，先由3級高年級復課，沒問題後再讓低年級同學復課。