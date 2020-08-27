更換抽風系統 飲食業：天方夜譚

稱小店難負擔「執枱專員」

徐汶緯在港台《千禧年代》表示，放寬了「當然開心」，但要改變餐廳的通風系統則是天方夜譚，他說根據食環署要求，目前普通餐廳換氣要求是每小時4次，要增加指袁國勇提出的6次需要加大抽氣系統，要重新入圖則到食環署，而當入鮮風的系統加大，冷氣亦要配合加大，「很困難，尤其如果是中央冷氣或者商場位置的餐廳，未必做到」，不過他補充「我們可以加一個空氣清新機過濾病毒，滿足專家的要求」。

另外，他認為對於小食肆而言難以加一個「執枱專員」，「大酒樓大餐廳有足夠人手，可負擔這個成本，但對於小企業，一來地方小，10多20個位，企多一個人難一點，成本上也未必可以負擔」。

許樹昌料9‧1不會全面復課

另外，政府抗疫督導委員會專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌昨在同一節目稱，前日與教育局長楊潤雄通電話，相信不會在9月1日做到全面復課，又稱教育局會留意確診走勢，「最好單位數，沒有不明來歷社區群組」才復課。許樹昌說屆時應會如上一次復課一樣，學校只上半日學，不吃午飯，先由3級高年級復課，沒問題後再讓低年級同學復課。

（疫情第三波）